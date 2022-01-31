القاهرة - خلود أبوالمجد



أسدلت محكمة الأسرة في مصر الستار على القضية المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد بالحصول على نفقة متعة، وذلك بعدما قضت المحكمة في حكم نهائي بإلزام الأخير بدفع مبلغ 270 ألف جنيه لطليقته.



وكان سعد قد استأنف على الحكم الابتدائي الذي حصلت عليه طليقته سمية الخشاب، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة لتحصل سمية على حكم نهائي بإلزامه بدفع المبلغ.



وكانت محكمة الأسرة في الإسكندرية، قد أصدرت حكما ألزمت فيه الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، عبارة عن 30 ألف جنيه عن مدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى دفع عشرة آلاف جنيه، عن كل شهر، وذلك لمدة 24 شهرا، ليصبح إجمالي قيمة المتعة، 270 ألف جنيه.