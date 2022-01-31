أحمد الفضلي



انتهى الفنان علي جمعة من تصوير أغلب مشاهدة الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة في المسلسل الدرامي الاجتماعي «1990»، الذي يصور حاليا في الكويت، ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.



وأعرب جمعة عن بالغ سعادته بالعودة من جديد للدراما الرمضانية بعد فترة توقف ليست بالقصيرة من خلال مسلسل «1990»، والذي يشارك من خلاله نجوم الدراما الكويتية. والمسلسل من تأليف وإنتاج الكاتب بندر طلال السعيد، ومن إخراج المخرج ثامر العسلاوي.



ونفى جمعة من خلال تصريح خاص لـ «الأنباء» تطرق أحداث العمل الى حقبة الغزو العراقي على الكويت «ماله شغل بأحداث الغزو» و1990 هو عنوان العمل، موضحا ان قصة المسلسل ذات طابع جديد على الدراما الكويتية، حيث تحمل ما يشبه اللغز البوليسي الذي تتمحور حوله حلقات المسلسل الممتدة إلى 30 حلقة، وهذا النوع من النصوص يستهويني خصوصا انها فكرة جديدة قليلا من تطرح في الأعمال الكويتية والخليجية في السنوات الأخيرة.



وعن الشخصية التي يجسدها في المسلسل، أفاد بأنه يقوم بأداء شخصية يجسدها للمرة الأولى على امتداد سنوات عمله في المجال الفني، وهذه الشخصية تتطلب من صاحبها حالة نفسية معينة وأداء مختلفا جدا ليكون قادرا على توصيل فكرة ومضمون الشخصية للمشاهد.



وتمنى جمعة في ختام حديثه، أن يحصد العمل النجاح ويكسب نسبة مشاهدة جيدة خلال عرضه في رمضان المقبل.