عبدالحميد الخطيب



نفى المخرج القدير عمرو عرفة في تصريح لـ «الأنباء» تأجيل عرض مسلسله الجديد «أحلام سعيدة»، من تأليف هالة خليل، الى رمضان 2023، بعد إعلان النجمة يسرا إصابتها بفيروس كورونا، وقال: ليس صحيحا أن المسلسل لن يعرض في موسم رمضان المقبل، فنحن مستمرون في التصوير مع باقي فريق العمل، وتم فقط إرجاء مشاهد النجمة يسرا لحين تماثلها للشفاء بإذن الله، وأرجو من الجمهور ألا يصدق مثل هذه الإشاعات.



وتابع عرفة: نسير في التصوير وفق الخطة المعدة سلفا، لنكون جاهزين مع حلول شهر رمضان المبارك لنقدم وجبة درامية متميزة أتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين، كما ندعو الله أن يمن بالشفاء العاجل على النجمة يسرا، وان تعود لمحبيها بكامل صحتها وعافيتها، نافيا في نفس السياق إصابة عدد من الممثلين المشاركين في المسلسل أو الفنيين خلف الكاميرا بـ «كورونا»، وأوضح أن شركة الإنتاج (العدل جروب للإنتاج الفني) تتخذ كل الاجراءات الوقائية لحماية فريق العمل بالكامل من الاصابة بالفيروس.



وتدور احداث مسلسل «أحلام سعيدة» في إطار دراما اجتماعية مشوقة، وتجتمع من خلاله يسرا وغادة عادل ومي كساب في الدراما للمرة الثانية بتوقيع المخرج عمرو عرفة، بعدما قدم الرباعي مسلسل «سرايا عابدين»، الذي تم عرضه عام 2014، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.



وفي هذا الصدد، قال عرفة خلال حديثه مع «الأنباء»: الأيام تمر سريعا جدا، فعندما انظر الى عام 2014 والآن، أرى تصوير «سراي عابدين» وكأنه بالأمس، فالمسلسل نجاحه مستمر منذ 6 سنوات، وهذا يدفعنا الى بذل مزيد من الجهد لإرضاء الجمهور بأفضل الأعمال الدرامية، مؤكدا ان «أحلام سعيدة» عمل مختلف والقضية التي يناقشها مفاجأة.



جدير بالذكر ان الفنانة يسرا كانت قد أعلنت الفترة القليلة الماضية إصابتها للمرة الثانية بفيروس كورونا (أصيبت أول مرة في ديسمبر قبل الماضي)، مشيرة الى انها تخضع حاليا للعزل المنزلي، وتتلقى العلاج، مطالبة محبيها وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.