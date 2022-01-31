مفرح الشمري



الفنان رامي العبدالله، قدم العديد من الأدوار في التلفزيون والمسرح منذ دخوله للوسط أواخر التسعينيات حتى يومنا هذا، وعلاقته بالجميع طيبة وهو معروف في الكويت ودول الخليج، كما انه لا يقدم إلا أعمالا تحمل قيمة فنية حتى وان شارك في هذه الاعمال كضيف شرف، لأن الفن يعتبر بالنسبة له هواية وليس مصدر رزق.



بواحمد «رامي العبدالله» حاليا ليس مثل أول بسبب العارض الصحي الذي يعاني منه بعد ان أخبره مركز حسين مكي جمعه قبل ايام بوجود ورم كبير في الحوض يؤثر على الكلية وأمور اخرى في جسمه. وقد طلب منه الطاقم الطبي تحديد موعد لتحديد فترة العلاج ولكن «بوأحمد» طلب منهم التريث لعل وعسى يجد علاجا مفيدا لحالته في الخارج بدلا من العلاج الكيماوي، وهو حاليا مشغول في استخراج التقارير الطبية الخاصة بحالته لتقديمها الى ادارة العلاج بالخارج، لذا نتمنى من وزير الاعلام والثقافة د. حمد روح الدين ان يساعده في السفر للخارج للعلاج.. فهل تتحقق هذه الأمنية؟