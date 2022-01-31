عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا أمس لمناقشة المشروع المقدم من الحكومة بشأن تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية، والاقتراحات بقوانين بشأن تطوير جزيرة فيلكا.



وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت المشروع الحكومي بشأن المنطقة الشمالية الاقتصادية، مضيفا أنه بناء على طلب اللجنة واستفساراتها بشأن المشروع وعدت الحكومة بتقديم عرض مرئي الأسبوع القادم.



وأوضح الحمد أن العرض المرئي ستبين فيه الحكومة ملامح المشروع وعوائده وفرص العمل الذي سيوفرها المشروع والتشريعات المطلوبة لتنفيذه وسريانه.



وأوضح الحمد أنه بخصوص مشروع جزيرة فيلكا فهناك 3 اقتراحات بهذا الشأن أولهما وصل إلى اللجنة والاقتراحان الآخران ستتم إحالتهما إلى اللجنة قريبا.



وبين أن اللجنة خلصت في هذا الصدد إلى تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة وبلدية الكويت وهيئة الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وبين ان من مهام هذا الفريق فك التشابك بين القوانين الخاصة بجزيرة فيلكا وما يتعلق بتطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية، مستدركا «بمعنى هل ستظل جزيرة فيلكا ضمن القوانين الخاصة بها أم ضمن القوانين الخاصة بالمنطقة الشمالية الاقتصادية».



وأضاف الحمد أن اللجنة كذلك توصلت إلى ضرورة أن يكون هناك مزيد من النقاش حول هذين المشروعين المهمين.



وذكر الحمد أن الاجتماع تم بحضور وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، وممثلين عن كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.