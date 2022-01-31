أعلن النائب د.صالح المطيري عن قرب افتتاح فرع لكلية التربية الأساسية في محافظة الأحمدي وذلك لخدمة الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة والتيسير عليهم.

وقال المطيري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذا الإنجاز تم عقب لقاءات عدة وتنسيق مستمر ومثمر مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، ووكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب وعميد كلية التربية الأساسية د.فريح العنزي.

وأعرب المطيري عن شكره لتلك القيادات التربوية وخص بالذكر والشكر والتقدير د.فريح العنزي، حيث كانت مبادرته وتسهيله جميع الأمور وتوفير البيانات عاملا اساسيا للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المنشود. وأشار إلى أن هناك تنسيقا في شأن تجهيز مدرسة بمحافظة الأحمدي لتقديم الخدمات التعليمية لكلية التربية الأساسية، بالإضافة إلى كلية الدراسات التجارية، مؤكدا أنها ستكون نواة لتطوير المنظومة التعليمية في هذه المنطقة.