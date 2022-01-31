أعرب النائب حمدان العازمي عن استغرابه من عدم صرف مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة جائحة (كورونا) رغم مرور أكثر من 6 أشهر على إقرارها في مجلس الأمة، معلنا عن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إذا لم يتم صرفها لمستحقيها.



وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه المكافآت حق للعاملين وكانت مكرمة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه-، موضحا أن «الحكومة طلبت ميزانية تكميلية من مجلس الأمة لهذا الغرض ووافق المجلس على ميزانية تكميلية بقيمة 600 مليون دينار».



واعتبر أن «عدم قدرة الحكومة على حصر أعداد موظفيها المستحقين للمكافأة أمر يحسب عليها ودليل عدم قدرتها على إدارة البلد».



ونوه إلى رد وزير المالية على سؤال برلماني باستعداد الوزارة لصرف المكافآت وأن التأخير سببه وزارة الصحة، مؤكدا أن «تأخر وزارة الصحة لا يبرر عدم صرف مكافآت الجهات الأخرى».



واعتبر أن رد وزير المالية لا يساءل عنه الوزير بل يساءل عنه رئيس الحكومة لأن الأمر يتعلق بوزارات عدة، مضيفا «إذا لم تستجب الحكومة وتصرف مكافآت الصفوف الأمامية فسأتقدم باستجواب لرئيس الحكومة».



وقال العازمي «هذه الحكومة واضح أنها لا تسير إلا بالضغط الذي يؤدي إلى التفاوض على حقوق المواطنين كما حصل في موضوع الإسكان وهو حق من حقوق المواطنين»، معتبرا أن «هذا الأمر غير لائق لا بالنواب بالدرجة الأولى ولا بالحكومة».



وأضاف «ما دام الضغط يولد نتائج فسنستمر بالضغط لإقرار القوانين الشعبية أو أن ترحل الحكومة إذا كانت غير قادرة، لأنه من الواضح فعلا أن الضغط يولد نتائج».