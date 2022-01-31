استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بمناسبة بزيارته الرسمية التي تعد الاولى من نوعها، رافقته حرمه ميشال هرتسوغ وعدد من كبار المسؤولين في إسرائيل.



وبحث الشيخ محمد بن زايد وإسحاق هرتسوغ خلال جلسة المحادثات الرسمية في قصر الوطن في أبوظبي أمس، جوانب التعاون في ضوء «اتفاق السلام الإبراهيمي» الذي وقعه البلدان خلال عام 2020، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وافادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» بأن سمو الشيخ محمد بن زايد رحب في بداية اللقاء بالرئيس هرتسوغ وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى مزيد من الخطوات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة.



واستعرض الجانبان الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.



كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.



وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات وإسرائيل تتبنيان رؤية مشتركة تجاه مصادر التهديد لاستقرار المنطقة، ويجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد «الميليشيات والقوى الإرهابية».



وقال إن توالي زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى دولة الإمارات يؤكد أن علاقات البلدين تسير إلى الأمام باستمرار وأن هناك إرادة مشتركة وقوية لتعزيزها لمصلحة بلدينا وشعبينا.



كما أوضح أن اتفاق السلام بمنزلة تحول تاريخي كبير، فقد جسد نهج السلام الذي تؤمن به الإمارات وفتح المجال لتعزيز شراكاتنا التنموية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصحة والطاقة وغيرها، وفق ما نقلته وكالة «وام».



وأكد ولي عهد أبوظبي أن «منطقتنا هي من أكثر المناطق التي عانت من الحروب والصراعات.. ومن خلال السلام يمكننا في الإمارات وإسرائيل والمنطقة كلها أن نوجه الموارد والطاقات إلى خدمة شعوبنا وتمهيد الطريق نحو غد أفضل لها».



بدورها، قال الرئيس الاسرائيلي إن اسرائيل تدعم احتياجات الإمارات الأمنية وتسعى إلى تعزيز العلاقات الإقليمية: نؤيد متطلباتكم الأمنية تأييدا كاملا ونندد بكل الأشكال والعبارات أي اعتداء على سيادتكم من قبل جماعات إرهابية. نحن هنا معا للتوصل لسبل ووسائل تحقيق الأمن الكامل للأشخاص الذين يسعون إلى السلام في منطقتنا.



وكتب هرتسوغ على تويتر بعيد وصوله أبوظبي:«نبدأ أول زيارة لرئيس لدولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبوظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان».