قال مسؤولو الطوارئ أمس الأحد إن عاصفة هبت على مناطق ساحلية في شمال ألمانيا، منها مدينة هامبورغ، خلال الليل مما عطل خدمات القطارات وأثار تحذيرات من حدوث فيضان.



وأغرقت المياه سوق السمك المشهور في هامبورغ، حيث ارتفع منسوب المياه في نهر إليه الذي يصب في بحر الشمال بمقدار 5.2 أمتار فوق المستويات الطبيعية.



وكانت هيئة الأرصاد الألمانية قد حذرت من رياح بقوة الإعصار في شمال البلاد ربما تصل سرعتها إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة. ووصل عدد البلاغات التي تلقاها مسؤولو الإطفاء في هامبورغ الليلة الماضية إلى 450.



وقالت خدمات الطوارئ في بيان إنها رفعت الأشجار التي سقطت وعرقلت السير على السكك الحديدية والطرق، كما أنقذت رجلين بعد أن علق قارب تحت جسر في المدينة الشمالية.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون بشمال ألمانيا (إن.دي.آر) إن عدة مناطق سكنية بالقرب من مدينة فيسمار شرقي هامبورغ تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي.



واضطرت شركة السكك الحديدية دويتشه إلى تعليق عدة خطوط في الشمال.