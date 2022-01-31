واصلت العاصفة الثلجية التي يشهدها شمال شرق الولايات المتحدة منذ يومين غمر المنطقة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بالثلوج مصحوبة برياح عاتية من المرجح أن تصل سرعتها 120 كلم/ ساعة.



مساء السبت، تشكلت طبقة من الثلج في مدينة بوسطن بلغت سماكتها ما يقرب من 60 سم، أي ما يعادل الرقم القياسي لعام 2003، في حين شلت الحركة في المنطقة بأكملها، مع تسجيل فوضى في النقل وانقطاع التيار الكهربائي ودرجات حرارة قطبية.



وأشارت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن هذه العاصفة الثلجية تسمى «القنبلة الإعصار»، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي.



وسجلت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح راوحت سرعتها من 80 إلى 120 كم/ ساعة، وتوقعت درجات حرارة شديدة البرودة ليلا وانقطاعا في التيار الكهربائي، على غرار ما يحدث كل شتاء عندما تنتزع أسلاك الكهرباء بسبب شدة الرياح أو ثقل الثلج.



انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 95 ألف منزل، وفق ما أعلنت السلطات مساء السبت، مع استمرار انهمار الثلج.

سجلت عدة مدن في المنطقة أرقاما قياسية، حيث تراكم أكثر من 70 سم من الثلوج.