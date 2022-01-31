تأمل بلدة في غرب المكسيك تهاجر إليها آلاف البجع الأميركي الأبيض من كندا، بأن تجذب هذه الطيور السياحة العالمية وتعوض الخسائر الناجمة عن كوفيد.



تلعب جزيرة بيتاتان الواقعة على بحيرة تشابالا في ولاية ميتشواكان المكسيكية، دور المضيف الموسمي لهذه الطيور التي تتجه جنوبا بحثا عن الدفء والغذاء. ويلاحظ السكان المحليون أن نمط هجرة البجع الأبيض الأميركي مشابه لنمط هجرة الفراشات الملكية الشهيرة، وهما يحدثان في الوقت نفسه من العام، بين أكتوبر وأبريل، ما يلعب دورا في إطعام هذه الطيور.



تقول آنا ليليا مانسو، رئيسة بلدية كوخوماتلان دي ريغوليس إن «بيتاتان هي جزيرة صيادين... يذهب الصيادون إلى البحيرة كل يوم ويجمعون الأسماك ويستخدمون جزءا من صيدهم لإطعام البجع».