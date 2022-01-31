لقى 9 أشخاص حتفهم السبت في مدينة لاس فيغاس في غرب الولايات المتحدة بحادث تصادم 5 سيارات نجم عن تجاوز سائق سيارة سادسة الإشارة الضوئية الحمراء، كما أعلنت الشرطة.



وكان شخص في حال حرجة جراء هذا الحادث في مدينة نيفادا التي تضم العديد من الكازينوهات.



وقال الناطق باسم الشرطة ألكسندر كويفاس: «لم نشهد مثل هذا الحادث المميت في السابق».



وأوضح خلال مؤتمر صحافي أنه قرابة الساعة 15.00، تجاوزت سيارة من طراز دودج تشالنجر الإشارة الضوئية الحمراء عند مفترق طرق وكانت تسير «بسرعة عالية».



وبعد ذلك «اصطدم بالعديد من المركبات ما تسبب في فوضى»، كما أضاف الناطق الذي أشار إلى أن الحادث شمل 6 سيارات و15 شخصا، وقضى جميع ركاب السيارة المخالفة.