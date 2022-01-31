فاجأ كريستيانو رونالدو جماهيره العريضة برسالة باللغة العربية، وجه فيها الشكر لمدينة دبي الإماراتية التي قضى فيها إجازته القصيرة.



وقضى رونالدو عدة أيام في مدينة دبي، مستغلا إجازته القصيرة بسبب فترة التوقف الدولي في كرة القدم، والذي أوقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ومثله الدوريات العالمية الأخرى.



وغادر رونالدو دبي بعد عدة أيام حافلة شهدت احتفاله بعيد ميلاد صديقته جورجينا أمام برج خليفة حيث تم عرض صورتها على البرج.



وبشكل غير متوقع، قرر رونالدو توجيه الشكر الى مدينة دبي وسكانها باللغة العربية، على حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتابعها مئات الملايين.

وكتب رونالدو: «شكرا دبي على الأوقات الجميلة.. شكرا دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكرا دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية». وأضاف: «دبي بيتي الثاني.. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم».