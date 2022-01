تفوقت مجموعة هيونداي موتور على جميع نماذج التنقل المستدام للسيارات الكهربائية بالكامل باستحقاق هيونداي ايونك 5 المركز الأول ولقب «بطلة العالم» مناصفة مع سيارة كيا EV6 في جوائز «أفضل سيارة للعام» 2021 /2022 والتي تعد الأولى من نوعها.



حيث تم اختيار أيونك 5 على أسس الجودة، والابتكار، والتصميم، والتكنولوجيا الحديثة من قبل لجنة تحكيم ضمت قادة الصناعة العالميين من جميع أنحاء مجال السيارات.

وقد حازت هيونداي أيونك 5 على لقب «أفضل سيارات للعام» 2021/ 2022 بعد تفوقها على عدد من الطرازات الجديدة من عدة علامات تجارية متميزة ورائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية بالكامل، حيث تغطي المنافسة ستة بلدان منتشرة في أكبر ثلاث قارات منتجة للسيارات في العالم - آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.



ويعد هذا التكريم المرموق على مستوى الصناعة دليلا إضافيا على تحقيق رؤية مجموعة هيونداي موتور HMG في مجال التنقل المستدام، إذ أصبحت هيونداي رائدة معترف بها في هذا المجال.



وبهذه المناسبة، قال هيونغ سو كيم، رئيس قسم أعمال السيارات الكهربائية في مجموعة هيونداي موتور: نحن فخورون بأن تحظى سيارتنا الكهربائية التي تعمل بالبطارية بهذا التكريم كأول سيارة من نوعه على الإطلاق تفوز باللقب لهذا العام، الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أن سيارة أيونك 5 ليست فقط سيارة كهربائية ذات مستوى عالمي، بل إننا نسير أيضا على الطريق الصحيح مع إستراتيجيتنا للتحول الكهربائي، ويمكن للعالم أن يتوقع منا المزيد من طرازات EV الكهربائية بالكامل الرائعة في العام المقبل.



أيونك 5.. الريادة تليق بها



تم إطلاق هيونداي أيونك 5 في عام 2021 كأول طراز من العلامة التجارية IONIQ المخصصة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، وتستوحي أيونك 5 الحديثة من عناصر تصميم أصيلة تشمل غطاء المحرك الصدفي الأول لهيونداي ومصابيح بتقنية تحديد الموضع لافتة للنظر على شكل حرف V، يندمج المظهر الأمامي والخلفي للسيارة معا عند الأبواب لتجسد روح «ديناميكيات الأبعاد» في التصميم.



ومن خلال اعتمادها على قاعدة E-GMP الهندسية، تتمتع السيارة المصنفة ضمن فئة CUV والكهربائية بالكامل بمساحات داخلية كبيرة بفضل قاعدة العجلات التي تبلغ 3000 مم، التي تتميز بسطحها المستوي وبنتوءاتها القصيرة الأمامية والخلفية، يوفر هذا المزيج مساحة داخلية استثنائية، وأداء ديناميكيا، وشحنا فائق السرعة، وتجربة ركوب مثالية داخل السيارة، ليضيف ذلك كله إلى الجاذبية العامة لأيونك 5.



جدير بالذكر، أنه قد تم إنشاء جوائز «أفضل سيارات العام» Best Cars of the Year بهدف إعطاء تقييمات مستقلة تتمتع بالحرية لاختيار لأفضل السيارات الجديدة المعروضة في جميع أنحاء العالم.

وقد تم تشكيل لجنة التحكيم من قادة في صناعة السيارات، تجمع بين خلفيات متنوعة تضم المصممين، والمهندسين، ورواد رياضة السيارات، والصحافيين المشهورين، والمذيعين، والمتخصصين في وسائل الإعلام، جنبا إلى جنب مع تجار التجزئة البارزين للسيارات، ومستشاري السيارات، ومنظمي الأحداث الرئيسيين، ومشتري السيارات الحقيقيين.

وقد ساعد هذا المزيج من أصحاب الدراية التي لا مثيل لها، والخبرات الغنية والمعرفة المتعمقة في صناعة السيارات في تكوين رؤية أصيلة وغير متحيزة لأفضل السيارات المتاحة.



بصفتها بطلة للعالم، من المقرر أن تكون هيونداي أيونك 5 نجمة الحدث في جناح «أفضل سيارات العام» في معرض السيارات البريطاني في الفترة من 18 إلى 21 أغسطس المقبل في مركز فارنبورو الدولي للمعارض والمؤتمرات، إذ سيمثل هذا أيضا بداية عملية الاختيار، والتقييم، واختبارات القيادة، وعملية التصويت لجوائز أفضل سيارات العام 22 / 2023.