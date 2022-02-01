عقدت لجنة المشاريع العامة والإسكان المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الأول لعام 2022، وذلك برئاسة طلال جاسم الخرافي وحضور أعضاء اللجنة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع، أبرزها «تحويل استخدام مباني السكن الخاص إلى استثماري» وانعكاسه على الاقتصاد المحلي والقطاع العقاري، وتأثيره على التركيبة السكانية.

كما ناقشت اللجنة كيفية مساهمة الغرفة بالحد من هذه الظاهرة من خلال إيجاد آلية وحلول مع الجهات المختصة بالدولة للمساهمة في تنظيمها، وتطرقت اللجنة إلى موضوع سكن العمال والجهود التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لضبطها ومعالجتها وانعكاس ذلك على مناطق السكن الخاص.