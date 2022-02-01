احتفلت شركة روش دياجنوستيكس السويسرية للرعاية الصحية، الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا الحيوية، بمرور عام على التأسيس الرسمي لكيانها القانوني في الكويت، الذي وفر لها فرصة لتوسيع نطاق تواجدها في الكويت والشرق الأوسط كجزء من التزام طويل الأمد بخدمة المرضى والمجتمعات في هذه المنطقة.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن دخولها السوق الكويتي تم من خلال قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمنح الترخيص الاستثماري لشركة «روش» بموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013، لتسهيل إطلاق نشاط الشركة في عمليات التشخيص المحلية وتوسيع استفادة مقدمي الرعاية الصحية من أحدث الاختبارات التشخيصية، ولاسيما مع زيادة الطلب على مثل هذه الاختبارات، وعلى وجه الخصوص في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.



وبهذه المناسبة، استقبل المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، المدير العام لشركة روش دياجنوستيكس الكويت د.فاسيليس باكويانيس، واستعرض معه مسيرة عمل الشركة خلال عامها الأول.



وأشار الجابر الى أن القطاع الصحي هو قطاع يحظى بالأولوية في البلاد، وأن استقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجالها لتأسيس أعمالها في الكويت يؤثر بشكل إيجابي على دعم نمو قطاع الرعاية الصحية في الكويت، بما يصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035، ويعكس حرص الدولة على جذب استثمارات مباشرة ذات قيمة مضافة من أجل النهوض بمستقبل أكثر استدامة.



من جانبه، عبر المدير العام لشركة روش دياجنوستيكس الكويت د.فاسيليس باكويانيس، عن سعادته بمرور عام على دخول الشركة السوق الكويتي، مضيفا: «نحن ممتنون للجهود التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز مكانة الكويت كمركز استثماري قائم على الابتكار في المنطقة، ونقدر حرص الكويت على الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية.



وأوضح أن «روش» التزمت منذ اليوم الأول بتقديم خدمات عالية المستوى في الاختبارات التشخيصية وفق أعلى المعايير العالمية، مضيفا أن تواجد الشركة في الكويت يسهم في دعم جهود الحكومة الكويتية في مجال الوقاية والتشخيص للأمراض المختلفة، بما فيها صحة القلب والأوعية الدموية، وصحة المرأة، والأمراض المعدية، وغيرها.



واختتم حديثه بالقول إن «روش» ستسعى خلال المرحلة المقبلة الى تعزيز عملياتها في الكويت لتكون أقرب إلى مرضاها وشركائها وستحرص على جلب أحدث الابتكارات وتقنيات التشخيص الى الكويت ولكل مريض يحتاج إليها.