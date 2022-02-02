الخليفة: الخريجون شركاء في نهضة الكويت وعليهم التوفيق بين أخلاق المهنة وطموحات الوظيفة

أعضاء هيئة التدريس بذلوا جهوداً كبيرة وقدموا الرعاية والاهتمام للطلبة طوال سنوات الدراسة

خريجون: فخورون بتخرجنا في كلية القانون.. ونشكر الإدارة وهيئة التدريس وسنكون سفراء لها

سنؤدي واجبنا بأمانة وسنحمل رسالة الحق والإسهام في إقرار العدالة خدمة للكويت ومواطنيها



احتفت كلية القانون الكويتية العالمية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافــق 4 و5 و6 يناير الماضي بتخريج 3 من دفعات طلبة الماجستير والبكالوريوس، وذلك برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة، ورئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع، وعميدها د.فيصل الكندري، وعميد كلية الدراسات العليا د. أحمد الفارسي، وأعضاء هيئة التدريس، وحضور حشد كبير من أولياء أمور الطلبة المكرمين، وتم تنظيم حفل التخرج في قاعة المؤتمرات بالمبنى الجديد الملحق بالكلية، في ظل الالتزام بالاشتراطات الصحية، وشمل الاحتفال خريجي البكالوريوس والماجستير للسنوات الجامعية 2017/2018 (الدفعة الرابعة) البالغ عددهم 341 خريجا وخريجة، وخريجي الدفعة الخامسة للعام 2018/2019 الذين بلغ عددهم 387 خريجا وخريجة، وخريجي العام الجامعي 2019/2020 (الدفعة السادسة) وهم 402 خريج وخريجة.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس الكلية أ.د. محمد المقاطع على الاهتمام الكبير الذي توليه الكلية لطلبتها، من خلال الحرص على تزويدهم بالمعارف القانونية الأساسية المعمقة والمتنوعة والشاملة، والسعي إلى تطوير مهاراتهم، بما يعزز تكوينهم وفرصهم في الالتحاق بالوظائف التي يرغبون بها وغيرها، مشيرا إلى أن إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها والموظفون يشعرون بالفخر والاعتزاز لتخريج هذه الدفعات الجديدة، مشددا على ثقته بأنهم سيشكلون قيمة مضافة خاصة في الوظائف القانونية والقضائية والإدارية وغيرها، والتي من شأنها إثراء المجتمع والإسهام الفعال في تطوير أداء قطاعاته المختلفة.



وأشاد المقاطع بالجهود التي بذلها الخريجون طيلة مدة دراستهم في الكلية من أجل استكمال متطلبات التخرج، سواء بالنسبة لطلبة البكالوريوس أو الماجستير، مشيرا إلى أن كثيرا منهم قد حصل بالفعل على فرص وظيفية، وذلك بسبب الأفضلية التي وفرتها لهم الدراسة في الكلية، مؤكدا على انها تتميز بعمل دؤوب ومستمر لتطوير المناهج والمقررات والمهارات القانونية، وكفاءة كوادرها التدريسية وخبراتهم المتنوعة، وبنيتها التحتية والتكنولوجية المتطورة، وهو ما أسهم في تبوئها المكانة المرموقة داخليا، حيث حصلت على الاعتماد المؤسسي والأكاديمي من مجلس الجامعات الخاصة، وخارجيا على الاعتماد المؤسسي والأكاديمي من وكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية «QAA»، مشيرا إلى أن ذلك نجح بالفعل في توفير بيئة تعليمية وأكاديمية جامعية، كويتية وعربية، متميزة وديناميكية، بمعايير عالمية.



وتوجه بالشكر والتقدير إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على رعايته لحفل التخرج، وللمسؤولين في مجلس الجامعات الخاصة على دعمهم المستمر للكلية في أداء رسالتها، وهنأ الخريجين وأهاليهم، وشكر أعضاء هيئة التدريس لجهودهم المبذولة طوال سنوات التحصيل العلمي في برنامجي البكالوريوس والماجستير.



تهنئة وتوصية



وانطلقت الفعاليات بعد كلمة ترحيبية من مقدم الحفل الإعلامي يوسف جوهر، ثم ألقى رئيس مجلس الأمناء د.بدر الخليفة كلمة بارك فيها للخريجين نجاحهم الدراسي حتى تخرجهم ونجاحهم المهني خلال الفترة الماضية، مباركا لأولياء الأمور وهم يحصدون ما زرعوه في أبنائهم وبناتهم من حرص على العلم والجد والاجتهاد في الدراسة حتى يروهم اليوم يتباهون بنجاحهم وتفوقهم.



وشكر الخليفة أعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهود وما قدموه من رعاية واهتمام للطلبة خلال سنوات الدراسة حتى وفروا لهم سبل النجاح، مزودين بالعلوم والمعارف القانونية النظرية والعملية التي تؤهلهم للمستقبل المهني، وهم واثقون من كفاءتهم وقدراتهم وإمكانياتهم.



وخاطب الخريجين قائلا: وفرنا لكم في الكلية العلم والمعرفة وغرسنا فيكم قيم العدالة والحق، أما في حياتكم المهنية فسيكون ضميركم معكم، متسلحين بما تعلمتم، إخلاصكم وتفانيكم بالعمل وأداء واجباتكم بأمانة هو المطلوب لتثبتوا صدق انتمائكم لوطنكم ومجتمعكم، وأسركم الذين يعلقون الآمال عليكم، أنتم أبناء الجيل الجديد، لتتابعوا مسيرة من سبقوكم على درب العطاء والبناء، فكونوا خير خلف لخير سلف، نصيحتي لكم أن تخافوا رب العالمين فيما توليتم، ولا تغرنكم الدنيا بمفاتنها ومفاسدها، سائلا الله أن تكونوا نافعين لوطنكم الذي أجزل لكم العطاء كي تبادلوه بالمثل.



فخر بالتخرج



بدورها، ألقت الخريجة في درجة الماجستير، عائشة فوزي القصار كلمة الخريجين دفعة 2017-2018 استهلتها بشكر إدارة الكلية رئاسة وعمادة وأعضاء هيئة التدريس وموظفين، الذين عملوا معا كأسرة واحدة لتحقيق هدف أسمى، وهو ترسيخ أسس التعليم القانوني المتميز في هذا الصرح الأكاديمي الشامخ، بالموازاة مع التدريب العملي والميداني والمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية باللغتين العربية والإنجليزية، فكنا نحن خريجو هذه الدفعة ومن سبقنا، ومن أتى بعدنا ثمار جهود مشكورة وفرت لنا العلم والمعرفة وشرعت أمامنا أبواب المستقبل المهني المرموق كي نسهم في العطاء للوطن والمجتمع.



وأضافت القصار: أهنئ أولياء الأمور من الآباء والأمهات والأشقاء والشقيقات في هذا اليوم المبارك وهم يشهدون اللحظات التي انتظروها على مدى سنوات من متابعة الأبناء وحثهم على الجد والاجتهاد والمثابرة على الدراسة حتى قرت أعينهم بتخرجهم ونيلهم الشهادة التي نعتز كلنا بحملها.



شكر واجب



من جانبها، ألقت الخريجة مها نوري الدليمي دفعة 2018- 2019 كلمة، شكرت فيها إدارة الكلية والهيئة التدريسية الذين لم يبخلوا علينا أيام الدراسة بالجهد والتوجيه كي نتفرغ للدراسة والتحصيل العلمي، مؤكدة أنها مع زميلاتها وزملائها الخريجات والخريجين سيكونون لبنة من لبنات النسيج الوطني الكويتي، لنسهم في النهضة الحضارية الشاملة من خلال الحرص على العمل بإخلاص وتفان من مختلف المواقع والمناصب والمهام والمسؤوليات التي نتحملها، كي نكون عند حسن ظن أولياء أمورنا ومدرسينا.



سفراء للكلية



أما كلمة خريجي دفعة 2019/2020 فقد ألقتها لولوة يوسف الحوشان التي شكرت باسمها وبالنيابة عن زميلاتها وزملائها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذي لم يبخلوا على الخريجين بالتوجيه والإرشاد والنصح، إضافة إلى تزويدهم بالعلوم والمعارف والثقافة حتى تمكنوا اليوم من قطف ثمار تلك الجهود الطيبة.



وأشارت الحوشان إلى أن خريجي هذه الدفعة سيعبرون في كل مناسبة وفي كل مجال عن فخرهم بانتمائهم للكلية، وأن يكونوا سفراء لهذا الصرح الأكاديمي الذي فتح أمامهم دروب العلم المتميزة، ليكونوا أيضا متميزين في عملهم ومهامهم، ويؤدوا واجبهم تجاه بلدهم الحبيب الكويت بأمانة، وهم يحملون رسالة الحق والإسهام في إقرار العدالة خدمة للكويت ومواطنيها.



وبعد عرض فيلم وثائقي تم توزيع الشهادات على مستحقيها بمشاركة رئيس مجلس الأمناء د.بدر الحليفة، وعميد الكلية د. فيصل الكندري، وعميد كلية الدراسات العليا د.أحمد الفارسي، ونائب العميد للشؤون الطلابية د. صالح العتيبي، وعضو مجلس الأمناء سامي عبد الهادي، ونائب العميد للشؤون العلمية أ.د. يسري العصار.