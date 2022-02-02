القسم العلمي تلقى 2700 كتاب تظلم من الطلبة جميعها تختص باختبارات المواد الدراسية باستثناء 70 منها حالات غش



عبدالعزيز الفضلي



أغلق القائمون على كنترول اختبارات القسمين الأدبي والعلمي باب باستقبال تظلمات طلبة الثانوية العامة بعدما سمح للطلبة بتقديم طلباتهم على مدى ثلاثة أيام، والتي بدأت منذ يوم الأحد الماضي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن ان عدد المتقدمين من الطلبة وصل الى 3441 تظلما منها 2700 في القسم العلمي و685 للقسم الأدبي و56 لطلبة التعليم الديني، مشيرة الى انه بعد المراجعة والتدقيق اتضح أن جميع الدرجات والنتيجة التي وضعت للطلبة صحيحة ولم يتم تعديل أي درجة وبالتالي تكون جميع التظلمات مرفوضة.



وقال الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية والنائب الأول لكنترول القسم العلمي يوسف النجار في تصريح لـ«الأنباء»، ان القسم العلمي تلقى 2700 كتاب تظلم من الطلبة جميعها تختص باختبارات المواد الدراسية باستثناء 70 منها حالات غش، لافتا الى انه بعد العودة لأوراق الاختبارات والمراجعة والتدقيق تبين ان نتيجة امتحان الطالب صحيحة، وذلك بعد الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها والدرجة المرصودة.



وأضاف النجار ان عملية التصحيح كانت بشكل يومي دون تأخير من خلال المصححين الذين قاموا بمراجعة اوراق الاختبارات، منوها بأنه ولله الحمد الأمور سارت على ما يرام وبخطوات صحيحة وبمتابعة دقيقة من قبل القائمين على الكنترول.



وأوضح ان استقبال طلبات التظلم للطلبة كانت وفق إجراءات احترازية، حيث تم تنظيم الدخول حسب الأعداد المسموح بها وإلزام الطلبة وأولياء الأمور باتباع الاشتراطات الصحية ولبس الكمام، موضحا أن الطالب يحق له التقدم بتظلم في 3 مواد دراسية، مشيدا في الوقت نفسه بجهود جميع العاملين في الكنترول، وبمتابعة وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب، وقد تكلل كل ذلك بنجاح عملية سير الاختبارات في الفصل الدراسي الأول.