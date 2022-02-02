آلاء خليفة



أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقديم لموظفيها من الكويتيين الراغبين في شغل عدد من الوظائف الإشرافية وتتوافر فيهم الشروط.

وأفادت الوزارة بأن التقديم، الذي بدأ أمس ويستمر حتى 15 الجاري، يكون بتعبئة النموذج المخصص لذلك بإدارة الشؤون الإدارية بقسم شؤون الموظفين.



وتشمل الوظائف الإشرافية مستوى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم، وتوزيعها كما يلي، حيث كل إدارة متبوعة بالوظائف المتاحة فيها: إدارة العلاقات الثقافية ـ مدير إدارة، إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن ـ مدير إدارة، إدارة القضايا والتحقيقات ـ مراقب القضايا والتحقيقات، إدارة الشؤون المالية ـ مراقب محاسبة البعثات ومراقب الصرف والمشتريات ورئيس قسم الحسابات ورئيس قسم الرواتب، إدارة مركز نظم المعلومات ـ رئيس قسم تخطيط وتنفيذ العمليات ورئيس قسم الإحصاء وتحليل البيانات، إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن ـ رئيس قسم متابعة شكاوى المواطنين، إدارة التطوير الإداري والتدريب ـ رئيس قسم أساليب العمل وتطوير الخدمة، إدارة البعثات ـ رئيس قسم البعثات للدول الأجنبية، مكتب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ـ رئيس مكتب الخدمة الوطنية العسكرية، إدارة المكاتب الثقافية الخارجية ـ رئيس قسم المكاتب الثقافية الأجنبية ورئيس قسم المكاتب الثقافية العربية، إدارة الشؤون الإدارية ـ رئيس قسم السجل العام ورئيس قسم شؤون الموظفين.