عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب تعميما، بشأن الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بأسلوب التدريب المباشر لجميع الموظفين العاملين في الوزارة المرشحين للدورات التدريبية، أو المشرفين الفنيين والمدربين المشاركين في خطة التدريب عبر البرامج التدريبية، حيث ينص التعميم على الالتزام بالاشتراطـــات الصـحية والتدابير الاحترازية واتباع التعليمات الصحية في مقر مركز التدريب ولبس الكمام داخل مركز وقاعة التدريب والالتزام بالتباعد الجسدي.



وكذلك تقديم نتيجة فحص سلبية في اليوم الأول من انعقاد البرنامج التدريبي بالنسبة للمشاركين غير المحصنين ضد فيروس كورنا، بالإضافة الى حظر التدخين داخل مركز التدريب وكافة قاعات التدريب وارتداء الملابس المناسبة لحضور البرنامج التدريبي.



كما ينص التعميم الوزاري على أن يكون الاعفاء من البرنامج التدريبي سببه اجتياز المشارك لذات البرنامج التدريبي بموجب شهادة اجتياز أو قرار إتمام برنامج تدريبي، وقبول المشارك في برنامج تدريبي متزامن مع البرنامج التدريبي موضوع المشاركة، شريطة تقديم ما يثبت القبول والحالات المرضية المثبتة بتقارير طبية تحول دون الحضور للبرنامج التدريبي، والموظف الحاصل على إجازة من الإجازات الوجوبية، والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا لم يتجاوز عمره سنتين، والموظف الذي تم تعديل مسماه الوظيفي لوظيفة لا تتلاءم مع الفئة المستهدفة من البرنامج التدريبي، والموظف الحاصل على إجازة دراسية أو تفرغ دراسي، والموظف المنتدب لجهة خارج الوزارة خلال فترة انعقاد البرنامج التدريبي.



هذا، ويلتزم المرشحون المشاركون في البرنامج التدريبي بإبلاغ المشرف الفني بطلب الإعفاء من البرنامج مؤيدا بالمستندات الدالة خلال مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ انعقاد البرنامج التدريبي، ويتضمن التعميم الذي أصدره وكيل وزارة التربية أبرز مهام المشرف الفني، فبما أن المشرف الفني هو المكلف الذي يتم اختياره من قبل الجهة المستفيدة للبرنامج التدريبي من ذوي التخصص لإدارة البرنامج بالتعاون مع إدارة التطوير والتنمية لتحقيق أهداف البرنامج التدريبي، لذا يتعين على المشرفين الفنيين العلم والإحاطة بالمهام الموكلة لهم قبل وأثناء وبعد انعقاد البرنامج التدريبي.



وأكد التعميم الوزاري ضرورة تعبئة الاستبانة الخاصة بتقويم البرنامج التدريبي، حيث يهدف ذلك الى التعرف على الكفاءة المهنية للمراحل الخاصة بالبرنامج التدريبي بما يتضمنه من تقييم تحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم الكفاءة المهنية للمدرب وتقييم أساليب التدريب بما يضمن نقل نتائج التدريب إلى حيز التنفيذ واستخدام تلك المعطيات في تحسين الأداء، حيث تمكن استبانة التقييم القائمين عليه من رصد مدى تحقيق تلك البرامج للأهداف المنشودة وأثرها في مجال العمل وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها بما يخدم أهداف الخطة المعتمدة، لذا يتعين على المشاركين في البرنامج التدريبي (حضوريا ـ عن بعد) بتعبئة استبانة تقييم البرنامج لضمان تقييمه.