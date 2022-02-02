عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان محمد شبانة ابن شقيق «العندليب» عبدالحليم حافظ لـ«الأنباء» ان المقتنيات التي يتم عرضها في معرض عمه المقام حاليا في منطقة «بوليفارد رياض سيتي» ضمن أنشطة «موسم الرياض»، نادرة جدا، مشيرا الى ان هناك مقتنيات اخرى لم تظهر للعلن من قبل، وسيتم تقديمها للجمهور لأول مرة في المعارض القادمة.



ويضم معرض «العندليب» في الرياض قاعة تحتوي مقتنيات خاصة بالمطرب الكبير الراحل، مثل أزيائه الشخصية، وملابس من أفلامه وحفلاته، وهدايا متنوعة كالساعات، وولاعة هدية من الفنانة صوفيا لورين، وحقائب سفره للخارج، ومجموعة وثائق ومستندات منها جواز سفره ورخصته الدولية للقيادة، وخطابات المعجبين، وآخر بالطو ارتداه في سفره إلى لندن، بجانب كلمات اغنية معدل فيها بخط يده، إضافة إلى وجود مطعم ومقهى فيهما صور نادرة له، ومسرح يتم فيه تقديم عرض بانورامي مستمر بعنوان «حبيبتي من تكون»، بطولة مجموعة من المواهب الشابة، واخراج خيري بشارة. وتابع شبانة: متحف الرياض هو خطوة اولى لنا، حيث نخطط مستقبليا الى اقامة معرض لعبدالحليم حافظ في الدول العربية، واماكن التجمعات للجاليات العربية بالدول الاوربية، وبعد ذلك عمل متحف ثابت في مصر على غرار متحف إلفيس بريسلي وفرانك سيناترا، وليس «فاترينا» في شارع، فلابد ان يكون متحف «العندليب» يليق بتاريخه الفني العظيم، كما نفكر في عمل اكاديمية لعبدالحليم لتعليم الاجيال الجديدة الطرب الاصيل.



واضاف: الاقبال الجماهيري على المعرض كبير جدا من كافة الاعمار، وهناك تفاعل مع اغاني عمي، والناس يخرجون من المسرحية وهم يبكون من شدة التأثر، مستدركا: العرض المسرحي محترم جدا ومعمول بنظام سينمائي مبهر، وهو من بطولة شباب مسرحيين واعدين، واخراج المخرج الجميل خيري بشارة، وتأليف الكاتبة عزة شلبي والكاتب أحمد نبيل.