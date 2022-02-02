مفرح الشمري



ثمنت الفنانة منى شداد ثقة القياديين في وزارة الاعلام باستكمال البرنامج الشعبي «البوشيه» بموسمه الثاني الذي يعرض حاليا كل يوم خميس عبر شاشة تلفزيون الكويت، والذي تقوم بتقديمه ضمن دورة البرامج التلفزيونية، واستضافت من خلاله العديد من المطربين منهم: مشاري المجيبل ومشاعل العسعوسي وعادل الرويشد وبدر نوري وعبد القادر الهدهود وصلاح حمد خليفة وآخرون.



كما تطرقت الى وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي، حيث قالت: اشكرها على ثقتها في الطاقات الكويتية وتقديرها للكفاءات الوطنية، وهذا الامر ليس بغريب عليها، وأيضا لإعطائها الفرصة لأي برنامج ينجح ويترك أثرا في المشاهدين ومنها برنامج «البوشيه» الذي استطاع ان يحقق مساحة من الانتشار خلال موسمه الاول، ما أدى الى ان يكون هناك موسم آخر، وأيضا رصد ردود افعال المشاهدين التي تلمستها شخصيا من خلال انتقاء ضيوف البرنامج من الكفاءات الغنائية والفنانين الناجحين، لكون البرنامج سلسا وسهلا في مضمونه ويصل الى قلب كل مشاهد.



وقالت ايضا: وضعني الاستمرارية في البرنامج امام مسؤولية كبيرة في ان اكون على قدر الثقة الممنوحة لي من قيادات الاعلام، وبالتالي اسعى دائما الى تحقيق المعادلة، وان اكون كما اعتاد ان يراني الجمهور في الشاشة وخاصة في مجال تقديم البرامج، ولعل جو الاسرة الواحدة الذي تلمسته، وكان موجودا بالفعل مع اسرة فريق عمل «البوشيه» من الاسباب المهمة لأن يكون في الريادة ومن البرامج المميزة في تلفزيون الكويت، حيث نرى الجميع يكون على أهبة الاستعداد من اجل انجاز العمل، وما لمسته ايضا من فريق العمل سعادتهم عند استكمال العمل بموسمه الثاني.



واضافت قائلة: كما اثمن سعي وكيل التلفزيون تركي المطيري الذي يعتبر «سند» للعاملين في التلفزيون ودعمه للبرنامج، وايضا مدير ادارة الانتاج لافي السبيعي لتذليله العقبات، وايضا الاخ محمد العنزي على متابعته خلال تسجيل البرنامج.



وقالت ايضا: ومن خلال الموسم الثاني نكون مع اسماء مختلفة من الفنانين ومنهم: عادل الرويشد، وصلاح حمد خليفة، ومشاري المجيبل، وبدر نوري، ومحمد مالك وعبدالقادر الهدهود، والعديد من الاسماء الاخرى التي تعتبر مميزة في سماء الاغنية الكويتية.



واضافت ايضا: هناك مشاركة مميزة من د. ايوب خضر قائد الفرقة الموسيقية في الحوار والذي يشارك بخبرته الكبيرة ووجوده المميز الذي يضيف الى البرنامج كما يضيف غيره من المشاركين في البرنامج مثل الفرقة الموسيقية والذين يعتبرون من الركائز الاساسية، وكذلك كل من المعدين د.اسعد الجميل وشيماء مبارك واللذين يتصفان بالرقي في التعامل واشكرهما على جهودهما لإنجاح البرنامج، وتشرفت بالتعاون معهما، وايضا المخرج القدير خالد بوحيمد الذي كانت له لمسات تنم عن خبرته في المجال وتعاونه مع الجميع لإظهار البرنامج على اكمل وجه، والمخرج عادل الرشيدي الذي يعتبر مميزا في مجال عمله، وهما مبدعان في اي عمل يقومان بإخراجه، ويجتهدان في تقديم الافضل في عالم الاخراج من اجل تميز البرنامج، ومن الاسماء التي ساهمت في النجاح باحثة التراث الهام الانصاري التي قدمت الازياء وايضا خبيرة التجميل روان الركيبي.