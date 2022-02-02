مفرح الشمري



يبدو ان التحركات الإصلاحية والتصحيحية التي تقوم بها وكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي داخل قطاعات الوزارة المختلفة أوجعت البعض، لذلك تم نشر خبر مساء أمس الأول تناولته العديد من المواقع الإخبارية والصحف الاكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منسوب لوزير الاعلام والثقافة د.حمد روح الدين بأنه قام بسحب صلاحيات وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي بعد كثرة الشكاوى والملاحظات من قطاعات الاعلام وديوان المحاسبة.



الغريب أن الخبر الكاذب انتشر بطريقة غريبة وعجيبة في جميع المواقع وحتى من خلال الرسائل النصية، والأغرب من ذلك تصديق البعض له بطريقة توضح مدى فرحتهم بهذا الخبر الذي تعودنا أن نقرأه دائما خصوصا قبل اقرار دورة برامج شهر رمضان لأن وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي تدقق على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص هذه الدورة حتى لا يكون هناك فيها تجاوزات او «واسطات» وذلك حفاظا على «سمعة الوزارة» من اي تجاوزات تذكر، وهذا التدخل يزعج البعض لذلك نشروا خبرا كاذبا ونسبوه لوزير الاعلام والثقافة لعل وعسى أن يزعزع ذلك ثقة الوزير بوكيلته ولكن «انقلب السحر على الساحر» ومازلت «أم عبدالمحسن» تمتلك جميع صلاحياتها ولم تسحب منها اي صلاحية تذكر.



كل التوفيق والنجاح لوكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي في تحركاتها الاصلاحية والتصحيحية بقطاعات الاعلام، وما يصح إلا الصحيح.