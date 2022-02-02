دعاء خطاب [email protected]



لم يعد يخفى على أحد تمكن مشاهير أو المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية من السيطرة على الساحة الإعلانية في الخليج، ويجنون من ذلك أموالا طائلة، وباتوا منافسين حقيقيين لا يستهان بهم أمام طرق الإعلان التقليدية، كالراديو والتلفزيون والصحف والمواقع الإلكترونية والإعلانات الطرقية، لكن السؤال: هل اقتحام هذا المجال أمرا سهلا؟ وهل هناك شروط أو مواصفات خاصة يجب أن تتوافر في هؤلاء الأشخاص ليصبحوا من المؤثرين؟ «الأنباء» التقت يعقوب العنزي [email protected] أحد الشباب الكويتيين الذين ذاعت شهرتهم مؤخرا في عالم «السوشيال ميديا» وتحديدا عبر تطبيقي «تيك توك» و«سناب شات» وتخطت مشاهداته الملايين، وتحدثنا معه عن بداياته والمحتوى الذي يقدمه، والهدف الذي يسعى للوصول إليه، وكيف يتعامل مع ما يتعرض له من انتقادات، فإلى التفاصيل:



أنت من النشطاء في «السوشيال ميديا» ولديك عدد كبير من المتابعين.. ما المحتوى الذي تقدمه؟ وكيف تعرّف عن نفسك؟



٭ بدايتي في «السوشيال ميديا» كانت عن طريق برنامج «تيك توك»، وقمت بتقديم الـ«تريندات» الشهيرة التي لاقت تفاعلا على نطاق واسع، لذا قررت أن أكمل في هذا المجال، ولا شك أن هناك تعليقات سلبية، لكن في نفس الوقت يوجد عدد كبير من التعليقات الإيجابية وكانت تعطيني دافعاً للاستمرار، وبعدما وصلت الى عدد معين من المتابعين قررت الظهور «لايف» لأول مرة في البرنامج، والحمد لله وجدت قبولا وتفاعلا وزيادة في عدد المتابعين، لذا قررت الاستمرار وكان شعورا جيدا أن تستطيع من خلال «بث مباشر» واحد أن تجتمع مع ناس من اكثر من دولة.



ما الهوايات التي تحب ممارستها؟



٭ الهواية المفضلة بالنسبة لي بلا شك كرة الطائرة كوني لاعبا ومحبا للعبة، وأيضا رياضة الدرجات الهوائية والسباحة.



هل ترى أن كل منصة أو تطبيق له جمهور معين وجنسية محددة تتابعه؟



٭ لا أعتقد ذلك لأن كل المنصات متاحة للجميع، والدليل أن إحصائيات المتابعين لي في برنامج «سناب شات» شاملة الدول العربية وليس في الكويت فقط.



أصبحت شعبية «تيك توك» كبيرة في الخليج والكويت تحديدا بعد «كورونا».. برأيك ما السبب؟



٭ السبب أن أغلب الناس في وقت جائحة كورونا كانت وسيلتهم الوحيدة للتسلية هي وسائل التواصل الاجتماعي، وكون «تيك توك» تطبيقا اجتماعيا يحتوي على تريندات ومقاطع و«لايفات» لذا توجه الجميع إليه.



تتخطى مشاهداتك على «تيك توك» نصف المليون مشاهدة، لكن معظم التعليقات تلومك على رقصك في بعض المقاطع أو ملابسك.. هل تتعمد ذلك لزيادة المشاهدات؟



٭ مثلما ذكرتِ، فإن معظم التعليقات توجه انتقادات وليس الكل، وكونك مشهورا في أحد برامج التواصل الاجتماعي، فذلك أمر قد يعرضك للانتقاد من أشخاص من جميع أطياف المجتمع، لذلك قد نختلف في التفكير والأذواق، ذوقي في اختيار الملابس وتصرفاتي قد لا تعجب الجميع، لكن هذي شخصيتي وذوقي ولا يمكن أن أكون متصنعا أو أرتدي ملابس غريبة وأظهر في البرنامج من أجل زيادة عدد المشاهدات.



تعمل كموظف في جمارك بالمطار.. هل المقاطع التي تقوم بتصويرها تعرضك لأي مساءلة في عملك؟



٭ لا تعرضني الى مساءلة قانونية لأنني احترم عملي، وما اقدمه يمثلني أنا فقط ولا يمثل محل عملي، كما أنني لا أتطرق الى أي أمور خاصة بالعمل في أي محتوى لي في مقاطعي المصورة.



هل تطمح لخوض مجال الإعلام أو الفن بشكل عام؟



٭ في الوقت الحالي لا أفكر بهذا الشيء بسبب تركيزي على «السوشيال ميديا» والرياضة والحياة العملية، لكن في المستقبل ربما تكون لي وجهة أخرى وأهداف مختلفة، فالساحة مفتوحة أمام الجميع، ومن يقدم محتوى جيدا هو من لديه فرصة للظهور والانتشار، وفي النهاية المتابعون هم الحكم والفيصل.