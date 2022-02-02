القاهرة - خلود أبوالمجد



بعد غياب دام 19عاماً عن العمل المسرحي، تستعد الفنانة منى زكي لبطولة مسرحية «العروسة» أمام الفنان أحمد السقا، الذي شاركها بطولة آخر مسرحية لها «كدة أوكيه»، ومن المقرر عرض المسرحية الجديدة ضمن فعاليات «موسم الرياض» لتصبح أول ظهور فني لمنى عقب أزمة عرض فيلمها الأخير «أصحاب ولا أعز» ومسرحية «العروسة» تم الاستقرار على طاقمها الفني، حيث يتولى الإخراج نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، وتأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، ويشارك ببطولتها: حمدي الميرغني وأوس أوس، ومن المقرر عرض المسرحية خلال الشهر الجاري.



يذكر أن اسم «العروسة» من الوارد تغييره قبل بدء الإعلان رسميا عن الموعد النهائي للعرض، لافتا إلى أن د.أشرف زكي لا يزال يرشح أسماء بقية نجوم المسرحية.