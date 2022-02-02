بيروت - عامر زين الدين



ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت امس اجتماع مجلس ادارة المجلس المذهبي الذي دان في بيان، «الاعتداءات التي تعرضت لها مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة»، مستنكرا بـ«شدة الانتهاكات المتواصلة لأمن دول الخليج العربي»، ومشددا على «ضرورة وقف الصراع الدائر في اليمن عبر إيجاد حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار المنطقة».



كما شدد على «الأهمية القصوى للعمل الجدي المسؤول من أجل إخراج البلاد من مستنقع الأزمات الغارقة فيه، وأولى خطوات هذا العمل إقرار موازنة عامة تراعي بشكل فعلي أوضاع الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود»، داعيا إلى «مقاربة المعطى السياسي الحاصل جراء تعليق رئيس تيار المستقبل الشيخ سعد الحريري لعمله السياسي، وذلك من زاوية البحث عن مقومات الشراكة الوطنية، والحذر من الغوص في وهم الاستئثار او التهميش».



وطالب المجلس «المسؤولين المعنيين بإيلاء الاستحقاق النيابي القادم الأهمية المستحقة لجهة احترام إتمامه في موعده، مع ما يعنيه ذلك من تكريس العمل الديموقراطي وتثبيت ركائز الوطن بالمشاركة الفاعلة لكل مكوناته الأساسية دون استثناء».



واستقبل ابي المنى منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث بموضوع الانتخابات النيابية والتأكيد على «أهمية احترام الاستحقاقات الدستورية وإلى الوضع الاجتماعي الصعب وضرورة مساعدة الشعب اللبناني»، ووفدا من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة علي فيصل.