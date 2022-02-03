أسامة دياب



وصف السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته الكويت مؤخرا بالناجح والمثمر، حيث كان فرصة مواتية لتعزيز التواصل والتشاور داخل البيت العربي، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية بغية تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة.



وأعاد شلتوت ـ في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ـ التأكيد على ما ذكره وزير خارجية بلاده سامح شكري ان الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب جاء بثمار جيدة للعمل العربي، مشيدا بجهود الكويت في هذا الصدد، مشيرا إلى أن عدم وجود برنامج مسبق او جدول اعمال زاد من مرونة طرح الموضوعات بأريحية تامة.



ولفت شلتوت إلى أهمية مثل هذه التجمعات العربية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه عالمنا العربي وتجعل من توحيد الصف والصوت العربي ضرورة ملحة لمواجهتها، فضلا عن إمكانية عرض هذه الاطروحات والمقترحات في اجتماعات الجامعة العربية القادمة.



وأشاد شلتوت بالدور الكويتي البناء في عقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في إطار رئاسة الكويت للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، مثنيا على ما تبذله الكويت من جهود لتقريب وجهات النظر والتنسيق بين الأشقاء العرب.