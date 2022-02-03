أسامة دياب



كشف سفير أذربيجان لدى البلاد إيلخان قهرمان أن المواطنين الكويتيين وحاملي جواز المادة 17 الراغبين في زيارة بلاده أصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول «أونلاين» او بمجرد وصولهم إلى المطار.



وقال قهرمان، في تصريح صحافي، أن قرار مجلس الوزراء الاذربيجاني يقضي بالسماح لمواطني 70 دولة بما فيها الكويت بالدخول والخروج من وإلى جمهورية أذربيجان عن طريق المطارات الدولية للجمهورية دون إذن مسبق، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشمل حاملي جوازات السفر لغير محددي الجنسية والجنسيات الأخرى المقيمة على ارض الدول.



وشدد قهرمان على أن يتوجب على جميع المسافرين غير الكويتيين الذين يحملون إقامة وجواز سفر صالحا لأكثر من 130 يوما من تاريخ سفرهم، أن يسافروا برفقة مسافر كويتي وعندها فقط تحت رعايته سيحصلون على تأشيرة عند الوصول إلى أذربيجان.



وأضاف انه في حال رغبتهم السفر بمفردهم إلى أذربيجان، فعليهم التقدم والحصول على تأشيرة من خلال سفارة أذربيجان لدى البلاد قبل سفرهم.



وأشار الى أن المقيمين بالكويت بإمكانهم الحصول على تأشيرة عبر تقديم الطلبات الى السفارة الاذربيجانية في الكويت، مضيفا «كما أنه بإمكان المقيمين الدخول إلى الأراضي الإذربيجانية برفقة مواطنين كويتيين كفلاء لهم».



فيما لفت إلى أن مواطني 60 دولة بإمكانهم الدخول الى مطارات الدولة والحصول على التأشيرة أونلاين عبر الموقع الالكتروني:



https://evisa.gov.az/en/countries.



وذكر أن مواطني الدول التي لم تدرج اسماؤها ضمن الدول المسموح بها بالحصول على التأشيرة الالكترونية، فعليهم مراجعة السفارة للتقديم على التأشيرة، موضحا أن هناك 6 رحلات اسبوعية مبرمجة ما بين الكويت وباكو بموجب رحلتين لكل شركات الطيران التالية: الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الاذربيجانية.



وحول شروط السفر، جدد قهرمان تأكيده على ضرورة حصول المسافرين إلى أذربيجان على الجرعات الكافية من اللقاح ضد فيروس كورونا، إضافة إلى فحص سلبي PCR، فيما يتوجب على المسافرين الذين يتراوح أعمارهم بين سنة و 18 سنة إبراز فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة من موعد السفر على الأقل.



وبخصوص المواطنين الأذربيجانين، فلا يتوجب عليهم الحصول على نتيجة سلبية لفحص PCR للدخول الى بلدهم.