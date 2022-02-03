استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح بمبنى رئاسة الأركان العامة للجيش صباح أمس رئيس قسم المهندسين الـ 55 والقائد العام لفيلق المهندسين الأميركي الفريق سكوت سبيلمون والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.