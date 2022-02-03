ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في «التعليم العالي» ان الوزارة وافقت على طلب نقابة العاملين في «التعليم العالي» بتطبيق ما كان متبعا في السابق بشأن ساعات ومواعيد العمل وذلك من خلال تخفيض قوة العمل استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على «تخفيض ساعات العمل في الجهات الحكومية وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال»، لافتة الى ان النقابة طالبت بتطبيق ما كان متبعا في السابق من قيام كل جهة حكومية بتحديد ساعات ومواعيد العمل لديها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع تطبيق التدوير، وذلك وفقا لما كان معمولا به في السابق أثناء جائحة كورونا.



وأشارت المصادر الى انه تمت الموافقة على ان تبدأ ساعات الدوام الرسمي اعتبار من الساعة الثامنة والنصف صباحا مع اضافة فترة سماح لا تتجاوز النصف ساعة وتحسب دقائق التأخير بعد التاسعة صباحا، وينتهي الدوام الرسمي في الواحدة ظهرا مع عدم وجود فترة سماح، مؤكدة انه تم وقف حالات تخفيف ساعات الدوام الرسمي للموظفين الحاصلين على موافقة المجلس الطبي لتخفيض ساعات العمل والموظفات الحاصلات على تخفيف ساعات الرضاعة. ولفتت الى ان القرار اشترط تواجد الموظفين المعنين باستقبال المراجعين في الصالة المخصصة M3 بحد اقصى الساعة التاسعة صباحا مع مراعاة عدم ترك الصالة قبل الساعة الواحدة ظهرا ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.