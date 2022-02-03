عبدالعزيز الفضلي



رفضت منطقة الفروانية التعليمية تسلم عدد من مدارس منطقة غرب عبدالله المبارك، وذلك بسبب عدم وجود عقد حراسة للمنطقة.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء»، عن أن هناك 26 مدرسة جار العمل على إنشائها في المنطقة، مشيرة إلى أن البعض منها تم الانتهاء من إنجازها وأبلغت المنطقة باستلام المفاتيح، مضيفة ان المنطقة التعليمية رفضت تسلم المدارس الجاهزة لعدم توافر حراس أمن، لافتة إلى أنه من غير المعقول أن نتسلم مدرسة ونتركها من دون حراسة.



وذكرت المصادر أن المنطقة التعليمية تعاني نقصا شديدا في منفذي الخدمة خاصة بعد نقل 300 منهم إلى ديوان عام الوزارة، متمنية أن تعالج الأمور خلال الأشهر المقبلة لنتمكن من افتتاح المدارس في المنطقة خلال العام الدراسي المقبل لاسيما ان «غرب عبدالله المبارك» في ازدياد يومي من ناحية سكن المواطنين فيها، لذلك أصبحت في امس الحاجة لافتتاح المدارس بها وتوفير عناء أولياء الأمور بالذهاب إلى المدارس المجاورة.