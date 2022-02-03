السنان: تقديم الطلبات والمستندات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الفترة من 5 فبراير إلى 30 أبريل



أعلنت وزارة التعليم العالي أمس اعتماد القرار الوزاري 13 لسنة 2022 بشأن إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى لبرنامج الطب البشري المتقدم.



وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان في بيان صحافي ان القرار يتيح الفرصة لحملة شهادة البكالوريوس من التخصصات العلمية وهي الهندسة والعلوم والعلوم الطبية المساعدة والصيدلة في بعثة دراسية مدتها 4 سنوات على نفقة الوزارة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري بالمدخل المتقدم.



وأضافت السنان أن القرار يأتي تماشيا مع تطبيق خطة التنمية للدولة تحت محور رأس مالي بشري ابداعي بهدف إعداد شباب يتمتعون بقدرات تنافسية وانتاجية لقوة العمل الوطنية وانطلاقا مما توليه الوزارة في طرح تخصصات للابتعاث تتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ونوهت أنه يتعين على المتقدم استيفاء كافة الشروط العامة المذكورة وفق القرار والإطلاع عليها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي على أن يتم تقدم الطلبات والمستندات عبر الموقع وذلك خلال الفترة من 5 فبراير حتى 30 أبريل المقبل.