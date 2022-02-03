شريف حمدي



سجلت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية ارتفاعا بنهاية تعاملات يناير الماضي، وذلك بنسبة 1% بارتفاع الأعداد إلى 20524 حسابا من 20306 حسابات في نهاية ديسمبر الماضي.



ويأتي ارتفاع أعداد الحسابات النشطة غير منسجم مع حالة الزخم التي تشهدها بورصة الكويت في الفترة الحالية سواء بالشراء أو البيع بشكل لافت على كثير من الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة في السوقين الأول والرئيسي، خاصة أن البورصة الكويتية في مرحلة بناء المراكز الاستثمارية استعدادا لمرحلة التوزيعات النقدية والمنحة والتي يظهر من المؤشرات الأولية اعتمادا على نتائج الأشهر الـ 9 انها ستكون مرضية للمساهمين عوضا عن عام 2020 الذي لم يشهد توزيعات إزاء تفشي جائحة كورونا.

وبزيادة الحسابات النشطة بنهاية الشهر الماضي، ارتفعت النسبة إلى 5% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية شهر يناير والتي تقدر بـ 410.980 حسابا.

وعلى إثر هذا الارتفاع في أعداد الحسابات النشطة، بلغت نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95% من إجمالي حسابات التداول.

وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 1.1%، إذ بلغ العدد النشطة للأفراد والمؤسسات 18.717 حسابا نشط ارتفاعا من 18.508 حسابا في الشهر قبل الماضي، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 370.303 حسابات.

كما ارتفعت حسابات الأجانب النشطة بنسبة 0.5% في الشهر الماضي مقارنة مع الذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 1494 حسابا مقارنة مع 1487 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب 16.010 حسابات.