علاء مجيد



شهدت بورصة الكويت خلال الشهر الأول من عام 2022 تعاملات شرائية مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، حيث جاء ذلك في ظل الأداء القوي الذي سجلته البورصة خلال الشهر الماضي، بالإضافة الى بعض المؤشرات الإيجابية الأخرى التي دعمت النشاط الشرائي بالسوق.



وفي هذا السياق، كشفت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال يناير الماضي، عن مواصلة المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في بورصة الكويت من خلال قيامهم بعمليات شراء مكثفة بالأسهم الكويتية، وذلك بصافي شراء بلغ 53.25 مليون دينار.



وتركزت مشترياتهم عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 51.7 مليون دينار، كما حققت صناديق الاستثمار صافي شراء بلغ 1.18 مليون دينار، واتجهت أيضا صافي تعاملات الأفراد الى الشراء بقيمة 364.8 ألف دينار.



ومن أبرز العوامل التي دعمت ثقة الأجانب في بورصة الكويت خلال الشهر الماضي، ارتفاع أسعار النفط الكويتي لمستويات قياسية غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث وصل الى مستوى 90 دولارا للبرميل وهو الأمر الذي يعكس النظرة الإيجابية للبورصة الكويتية خلال العام الحالي والفترة المقبلة.



كما تماشت السياسة الشرائية للأجانب مع الأداء القوي للبورصة الكويتية خلال يناير الماضي، حيث بلغت مكاسب السوق الأول 373 نقطة بنسبة ارتفاع 4.8% كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.7% بمكاسب 162 نقطة ليصل مع نهاية العام يناير الى 6048 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر السوق العام بنهاية السنة بنسبة 4.3% بمكاسب 307 نقاط ليصل إلى 7350.



الكويتيون مستمرون بالبيع



كثف الكويتيون من مبيعاتهم للأسهم خلال شهر يناير الماضي، حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 32.28 مليون دينار ليزيد من خروج الاستثمارات الكويتية من البورصة استكمالا لعمليات الخروج التي تمت في العام الماضي، حيث غادرت الاستثمارات الكويتية البورصة بما يزيد على 32.26 مليون دينار في 2021.

وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال يناير الماضي وصول مشتريات المؤسسات والشركات الكويتية الى 211.48 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 196.86 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 14.62 مليون دينار.



بينما سجلت مشتريات الأفراد الكويتيين على الأسهم خلال يناير بقيمة 547.43 مليون دينار مقابل عمليات بيع بقيمة 566.0 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية 18.5 مليون دينار لتتآكل كل مشتريات الكويتيين.



وسجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي بيع على الأسهم خلال يناير بقيمة 20.57 مليون دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 43.14 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 63.71 مليون دينار، كما سجلت محافظ العملاء صافي بيع 7.75 ملايين دينار خلال يناير من خلال عمليات شراء بقيمة 308.27 ملايين دينار قابلها عمليات بيعية بقيمة 316.03 مليون دينار.



مبيعات خليجية



خالفت تعاملات الخليجيين نهج الأجانب هذا الشهر فقاموا بعمليات بيع خلال شهر يناير الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال شهر يناير 20.96 مليون دينار بضغط بيعي من جانب المؤسسات والشركات بمقدار 27.26 مليون دينار.



وسجل الأفراد الخليجيون صافي شراء على الأسهم خلال شهر يناير الماضي بقيمة 4.46 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 14.26 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 9.80 ملايين دينار.



كما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي مشتريات بقيمة 1.91 مليون دينار وحققت محافظ العملاء الخليجيين صافي تعاملات بيعية بقيمة 81.6 ألف دينار، بينما حققت محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات شرائية بقيمة 1.91 مليون دينار.