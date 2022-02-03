نفذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» تجربة مصرفية مجتمعية مبتكرة لقياس الوعي المصرفي لدى طلبة الجامعة، وتقديم النصائح التوعوية المتعلقة بالمخاطر السيبرانية وحماية حساباتهم المصرفية، ضمن اطار الحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، وضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك.



وركزت التجربة على اختبار المعلومات المصرفية لدى عدد من طلبة جامعة الكويت بهدف تعزيز الوعي المالي وتسليط الضوء على عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها العملاء والتي تتم عبر أساليب مختلفة مثل الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو المكالمات الهاتفية، او قنوات التواصل الاجتماعي.



وأجرى «بيتك» التجربة التوعوية خلال تواجده في مقر جامعة الكويت، وكانت عبارة عن مسابقة تتطلب من المشاركين فيها ادخال بياناتهم للدخول في السحب والفوز بمبلغ مالي ومشاركة رمز المرور لمرة واحدة الـOTP مع موظف «بيتك»، وكانت ردود افعال الطلبة مختلفة، حيث أكد مسؤول «بيتك» للطلبة المشاركين ان البنك لن يطلب المعلومات الشخصية لأي من عملائه عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، مع التأكيد على أهمية تجنب الرد على تلك الرسائل، باعتبارها محاولات احتيال والهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم.



وشدد على ضرورة عدم مشاركة رمز الـOTP مع اي جهة والتعامل بحذر مع الروابط الإلكترونية، لأن مجرد الضغط على الرابط قد يعرض بياناتهم المصرفية السرية للسرقة، وتطرق إلى بعض النصائح التي يمكن اذا اتبعها العميل أن تحمي حسابه المصرفي مثل عدم حفظ أي معلومات سرية كأرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال، وعدم كتابة الرقم السري على البطاقة ومشاركتها مع أي جهة، وتسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور الانتهاء من المعاملة.