محمود عبدالرحمن: 2021 عام حافل بالإنجازات التشغيلية.. رغم بيئة العمل الصعبة نتيجة «كورونا»

مزيد الحربي: «stc» تمكنت من تحقيق نتائج مالية جيدة تلبي طموحات مساهميها في ظل الأوضاع الراهنة



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مسلطة الضوء على أهم الإنجازات وعلى الأداء المالي والتشغيلي والمساهمات المجتمعية التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي، المليء بالصعوبات والتحديات التي واجهتها معظم الشركات في مختلف القطاعات بسبب أزمة كورونا والتبعات الاقتصادية التي نتجت عنها.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الإيرادات بلغ 296.3 مليون دينار، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 79.6 مليون دينار، ليبلغ صافي الربح 44.9 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 90 فلسا.



وأشارت الشركة إلى أن الموجودات بلغت 393.8 مليون دينار، وحقوق المساهمين 237.2 مليون دينار، لافتة إلى أن القيمة الدفترية للسهم بلغت 475 فلسا، وقاعدة عملاء الشركة وصلت إلى 2 مليون عميل.



إنجازات تشغيلية



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «كان عام 2021 حافلا بالإنجازات التشغيلية والمالية التي حققتها الشركة بالرغم من بيئة العمل الصعبة التي فرضتها أزمة كورونا على سوق الاتصالات الكويتي، والذي بدوره أثبت صموده ومرونته في التصدي للمخاطر الاقتصادية».



وأشار عبدالرحمن إلى أن «stc» حرصت على تحديث نموذج واستراتيجية أعمالها لتلبية النمو المستمر والهائل في خدمات الاتصالات الرقمية، من خلال تقديم حلول تقنية متكاملة وحلول لقاعدة بيانات الشركات والتي من شأنها تمكين ودعم عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي جراء أزمة كورونا، والذي سيؤدي بدوره إلى تحسين أداء «stc» التشغيلي والمالي.



وأضاف: «على الرغم من استمرار التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية الحالية جراء جائحة كورونا على مستوى العالم في معظم القطاعات، إلا أننا متفائلون بشأن مستقبل الأعمال، ولهذا نسعى دوما نحو التجدد والابتكار في كل ما نقدمه لعملائنا، وتوسيع قنوات التواصل السهلة والميسرة لتوفير خدمة أفضل وأسرع».



وأوضح أن «stc» اعتمدت توفير حلول رقمية وتقنية متكاملة ومتطورة ومبتكرة للأفراد والشركات على حد سواء، حيث تمكنت «stc» من تحقيق هذه النتائج من خلال اعتماد نموذج تشغيلي مرن، بالإضافة إلى مرونتها بتطبيق استراتيجية الشركة للتحول الرقمي وتقديم حلول تقنية متكاملة بما يخدم توجهات حكومة الكويت فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي للأفراد والشركات.



مركز مالي قوي



وفيما يخص المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021، قال عبدالرحمن: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 393.8 مليون دينار في نهاية عام 2021، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 7% لتصل إلى 237.2 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».



وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 60 فلسا للسهم الواحد أي ما يمثل 60% من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن عام 2021، كما أوصى بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع، بإصدار 499.366.852 سهما جديدا توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين، علما أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة السنوية للشركة.



وقد علق عبدالرحمن على توصية توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة، قائلا: «تعتبر هذه التوزيعات من الأعلى في المنطقة في ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا والتحفظ على مستويات السيولة النقدية، إلا أن stc أثبتت قدرتها من خلال الحفاظ على تدفقات نقدية نتيجة نموذج الأعمال الناجح والتخطيط المالي الذي يضمن تحقيق عوائد ونتائج مالية جيدة تمكن الشركة من توزيع أرباح سنوية بشكل مستدام والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة».



عام استثنائي



من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد الحربي عن أهم الإنجازات التي حققتها stc في عام 2021، قائلا: «بالرغم من جميع التحديات إلا أن 2021 كان استثنائيا بكل المعايير بفضل استراتيجية الشركة المتقدمة وتفاني موظفي الشركة لتقديم ما هو أفضل دائما لتحقيق أهداف الشركة وتلبية حاجات العملاء من الأفراد والشركات، وخلق قيمة مضافة وعوائد أفضل لمساهمي الشركة».



وأضاف الحربي أن استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها stc ونفذتها على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت عاملا رئيسيا من عوامل النجاح التي ساعدت الشركة في إسهاماتها العديدة في الاقتصاد المحلي والمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.



وبالإضافة الى إنجازاتنا العديدة الناجحة التي تعكس مكانة الشركة كرائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية، حققت stc هذا العام إنجازا كبيرا تجسد في الحصول على موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) لإطلاق شبكة اتصالات متنقلة افتراضية (MVNO) - الأولى من نوعها في الكويت، حيث حصلت على رخصة لإطلاق المشغل الافتراضي فيرجن موبايل الكويت بالتعاون مع شركة فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا.



ومن خلال هذا الترخيص سيتسنى لفيرجن موبايل الكويت من العمل باستخدام شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية لشركة stc، بصفتها المزود لتلك الخدمة للمشغل الافتراضي موبايل فيرجن الكويت، والذي من شأنه تقديم خطط الدفع المسبق للمستهلكين، ما يجعلها أول شركة تقدم خدمة اتصالات افتراضية في البلاد.



وانسجاما مع استراتيجية الشركة التي ترتكز على توسيع نطاق الأنشطة والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية والحلول المعلوماتية المتطورة في مجال الاتصالات المتكاملة والحلول المتقدمة، أعلنت stc في نهاية عام 2021 عن توقيعها العقد الإلزامي لشراء كامل رأسمال شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة.



وتعليقا على إعلان النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، قال الحربي: «تمكنت stc من تحقيق نتائج مالية جيدة تلبي طموحات مساهمي الشركة في ظل الأوضاع الراهنة والمنافسة الشديدة، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 296.3 مليون دينار في عام 2021 بنسبة نمو 4.6% مقارنة مع 283.2 مليون دينار في العام السابق، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى الخدمات والباقات الذكية التي تلبي حاجات معظم شرائح العملاء الأفراد، بالإضافة إلى نمو قطاع الأعمال بفضل تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتقديم حلول تقنية متكاملة للشركات الخاصة والقطاعات الحكومية، ودفع أعمالها إلى مجالات جديدة من النمو المستدام، عبر سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات عملائها في ظل أزمة كوفيد-19 والمتطلبات التي نتجت عنها، فضلا عن دعم الأعمال من خلال البنية التحتية المتطورة للشركة بأفضل وأوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس 5G.



وأضاف الحربي: «لقد أثمرت هذه النتائج عن نمو الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8.5%، حيث بلغ 79.6 مليون دينار في عام 2021 مقارنة مع 73.4 مليون دينار خلال عام 2020.

في حين بلغ هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 27% خلال عام 2021 مقارنة مع 26% في العام السابق.

ونتيجة ذلك، سجلت صافي أرباح الشركة خلال عام 2021 نموا بنسبة 40% لتصل إلى 44.9 مليون دينار (ربحية السهم 90 فلسا) مقارنة مع 32.1 مليون دينار (ربحية السهم 64 فلسا) سجلتها الشركة في عام 2020، حيث كان للأثر المالي من المطالبات القضائية تأثير كبير على هذا النمو في عام 2021.

هذا وقد وصلت قاعدة العملاء لدى stc إلى حوالي 2.0 مليون عميل في نهاية شهر ديسمبر 2021».