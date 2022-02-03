تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت ضمن جناح الكويت في معرض «إكسبو دبي 2020» خلال الفترة 29 يناير إلى 4 فبراير 2022، حيث مثل الغرفة كل من: خالد يوسف المانع ـ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أحمد عيسى العمر ـ رئيس قسم بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وبزة محمد بو قماز ـ باحث أول بإدارة الصناعة والعمل.



وتأتي مشاركة الغرفة بالمعرض في إطار إبراز دور القطاع الخاص الكويتي في مشاريع التنمية المستدامة وكونها ممثلا لأكثر من 60 ألف عضو من الشركات والمؤسسات الكويتية المسجلة والفاعلة.

وضمن مشاركتها في إكسبو دبي قدمت الغرفة عرضا حول تحولها الرقمي الشامل لخدماتها الإلكترونية تحديدا وذات العلاقة والاهتمام بالاقتصاد، وعرض ركائز القطاع الخاص الكويتي في الوقت الراهن والتي ساهمت بنجاحه وتميزه بمشاريعه واستراتيجية في معظم دول العالم.



ولقد سبق للغرفة الخوض بعدة تجارب في التحول الرقمي، حيث إن الأمر ليس بجديد عليها خصوصا بعد فوزها عام 2005 بجائزة أفضل مشروع رقمي على مستوى غرف العالم آنذاك.

وحظت مشاركة الغرفة بتفاعل كبير من قبل عدد من الشركات الأجنبية والغرف التجارية المتواجدة في المعرض، حيث عقدت عدة اجتماعات مشتركة بهدف استقطاب الشركات بتلك الدول وتبادل المشاريع بمختلف القطاعات، حيث التقى وفد الغرفة بعدة جهات مختلفة ومنها هيئة تنمية الاستثمار الماليزية (مايدا)، ووزارة الشؤون الخارجية وزارة الدولة للتجارة والتعاون في بوليفيا، وممثلي الغرفة العربية الپولندية، وكذلك ممثلي غرفة التجارة المكسيكية وعددا من الجهات المختلفة ذات الطابع الاقتصادي.