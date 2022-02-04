وجه النائب اسامة المناور سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما اسباب انخفاض الايرادات المتحققة لوزارة الاشغال العامة في السنة المالية 2020-2021 بنسبة 51% عما هو مقدر في الميزانية العامة رغم استهلاك غالبية الميزانية المخصصة؟ وهل تم اتخاذ اجراءات تحقيق لمعرفة ملابسات ذلك؟



2 ـ ما اسباب رد غرامات تأخير مالية بقيمة 4 ملايين دينار الى بعض المقاولين بعدما سبق أن تم تحصيلها؟



3 ـ هل تم تشكيل لجنة تحقيق في اكتشاف صرف ما يقارب 360 ألف دينار رواتب دون وجه حق؟ وما اجراءاتكم لعدم تكرار الأمر؟ وهل تم استرجاع ما صرف لغير المستحقين؟



4 ـ ما نسبة الانجاز المتحققة عن خطة التنمية للسنة المالية 2020-2021؟



5 ـ بلغت الديون المستحقة للدولة من المال العام التي لم يتم تحصيلها من قبل وزارة الاشغال العامة للسنة المالية المنقضية 33 مليون دينار، فما الاجراءات التي اتخذت لمتابعة تحصيلها؟



6 ـ كم تبلغ نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في وزارة الاشغال العامة؟ وما الاجراءات التي اتخذت لتكويت الوظائف؟ وكم يبلغ عدد المهندسين الوافدين المعينين في الوزارة او المتعاقدين معهم بنظام الراتب أو بنظام المكافأة؟ وهل تصرف لهم مزايا مالية أو بدلات أو مكافآت أعمال ممتازة أو اشراكهم في اللجان؟



7 ـ ما حاجة الوزارة من التخصصات الجامعية والدبلوم من الكويتيين وفق كل تخصص؟