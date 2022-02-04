رشيد الفعم



أعلن رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د.حمد المطر، عن توجه جدي لتنظيم مؤتمر وطني موسع وشامل لبحث ومعالجة القضية التعليمية في البلاد.



وقال المطر، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان المؤتمر سيكون لتبني البيان الذي صدر سابقا من قبل العديد من جمعيات النفع العام بعنوان «صرخة وطن» وما احتواه ذلك البيان من تشخيص للمشكلــة واقتراحات للمعالجة، موضحــــا أن محتوى البيان كان واضحا حول القضية. وأشار الى ان المؤتمر سيكون حول «القضية التعليمية.. أسباب وعلاج»، بحيث تعد وثيقة نهائية بعد انتهائه تتضمن ما تم التوصل إليــه حـول تشخيص المشكلة وأسبابها وسبل حلهـا ومعالجتهـا، وتسلم لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله. وأضاف النائب المطر ان اجتماع اللجنة أمس كان مخصصا لمناقشة قضية الدراسة، إلا ان وزارة الصحة لم تحضر، ليتم الانتقال بعد ذلك لبحث القضية التعليمية بحضور أصحاب الاختصاص والمبادرين وجمعيات النفع العام ذات الصلة، ليتم الاتفاق على تنظيم عقد المؤتمر الوطني يشارك فيه أساتذة متخصصون من الجامعة و«التطبيقي» وأصحاب المبادرات والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الحكومة والمجلس. وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع الخميس المقبل للاتفاق على محاور المؤتمر وتحديد موعده، بحيث يعتبر خارطة طريق للتعليم في الكويت هدفه إصلاح الخلل، ويقوم على أسس منهجية متخصصة. وأشار المطر الى ان المؤتمر سيتم عقده في مجلس الأمة بعد تحديد موعده.