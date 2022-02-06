علي إبراهيم



أصدر محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل قرارا بقيد شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» في سجل قيد شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي، وذلك بناء على طلب الشركة في يناير الماضي.



وجاء في قرار الهاشل الذي حمل رقم (12/459/2022)، يؤشر في سجل شركات المعلومات الائتمانية لدى بنك الكويت المركزي بيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية، مبينا أن رأسمالها المصرح به يبلغ 25 مليون دينار، والمصدر والمدفوع 2.28 مليون دينار، فيما لديها احتياطي قانوني بـ 1.14 مليون دينار، واختياري بـ 1.786 مليون دينار وفقا للبيانات الختامية عن السنة المالية المنتهية في نهاية سبتمبر 2020.



وجاء في القرار أن مجلس إدارة الشركة للفترة من أول أكتوبر 2020 حتى نهاية سبتمبر 2023، هم: أنور بدر محمد الغيث رئيسا لمجلس الإدارة، وناصر محمد يوسف القيسي نائبا للرئيس، وعضوية كل من عبدالعزيز صالح الزعابي، وفهد عثمان البدر، ومحمد حبيب البلوشي، وخالد عبدالله العلي.



فيما سمي فهد محمد المنيس في القرار رئيسا للجهاز التنفيذي، وجاءت قائمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 30/9/2021 من 3 هم د.عبداللطيف حاجي العوضي رئيسا للهيئة، وعضوية كل من د.محمد سعود الهدية، ود.راشد إبراهيم الشريدة.