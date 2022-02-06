أعلن البنك الأهلي الكويتي، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، عن تقديم دعمه لإحدى الندوات الهادفة إلى ترسيخ المعرفة الرقمية لدى الحضور والتي ستقام تحت عنوان «كيفية الارتقاء بمستوى الابتكار والإبداع والأداء في العصر الرقمي».



وهــذه النـــدوة التــي سيحضرها موظفو البنك الأهلي الكويتي من مختــلف المستويات والإدارات ستعقد بتاريخ 8 فبراير 2022، وهي من إعداد البروفيسور مايكل وايد، وهو متخصص في الابتكار وإدارة المعلومات الاستراتيجية في المعهد الدولي لتطوير الإدارة، مدير المركز العالمي لتحويل الأعمال الرقمية.



وفي معرض تعقيبه على هذه الندوة، قال سمير اليعقوب، مدير عام التحول الرقمي بالبنك الأهلي الكويتي: يولي البنك الأهلي الكويتي لسنوات عديدة أهمية خاصة بالتكنولوجيا ويضعها في طليعة استراتيجيته، كما يسعى البنك بكل فعالية إلى تعزيز الابتكار الرقمي في كافة عملياته.



وأضاف بالقول: نحن سعداء بشراكتنا مع معهد الدراسات المصرفية والبروفيسور مايكل وايد ونشكرهم لاستضافة هذه الندوة للاستفادة من قدراتنا ومساهماتنا في هذا المجال لتزويد الموظفين بمثل هذه المبادرات والفرص البناءة بما يمكنهم من النمو والازدهار.



وتندرج هذه المبادرة في إطار إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي الرقمية التي تعزز النظرة المستقبلية القائمة على التكنولوجيا الرقمية وتتبنى مفهوم «تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة»، وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على أهمية الطرق الجديدة لدعم الابتكار والإبداع باستخدام طريقة «إليان» (ALIEN) المستلهمة من كتاب مايكل وايد الشهير: «المسار غير التقليدي للأفكار المبدعة».