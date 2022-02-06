يقدم البنك الأهلي الكويتي لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية خصومات حصرية تصل إلى 10% على طيران الإمارات.

وللاستفادة من العرض، يتعين على حاملي بطاقات فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر وبطاقة الأهلي ماستركــارد تايتينـيـــوم الائتمانية حجز تذاكرهم عبر موقع الإمارات الإلكتروني (www.emirates.com.kw/abk/) وإدخال الكود الخاص بالعرض الترويجي (KWABK22).



ويسري العرض على الحجوزات عبر الإنترنت من 6 فبراير حتى 6 أبريل 2022، بشرط السفر خلال الفترة من 6 فبراير حتى 15 يونيو 2022.



إلى جانب هذا العرض، يقدم البنك الأهلي الكويتي من خلال شراكته مع شركة بيرل أسست مجموعة من المزايا لحاملي بطاقة الأهلي - الإمارات (فيزا إنفينيت) عند التخطيط للسفر.

تشمل هذه المزايا عدة خدمات حصرية مثل تأمين سفر مجاني للعائلة ضد فيروس كورونا المستجد، حجز مقعد في قاعة اللؤلؤة مجانا في مطار الكويت الدولي، خدمة الاستقبال والمساعدة مجانا عند المغادرة أو الوصول من خلال مطار الكويت الدولي، خدمة توصيل الأمتعة مجانا عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي وخدمة فحص الـ PCR مجانا وأنت في منزلك.



إضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الحصول على أميال سكاي واردز تصل لغاية 6 أميال عند الدفع باستخدام بطاقات الأهلي - الإمارات الائتمانية.



وتأتي شراكة البنك الأهلي الكويتي الإستراتيجية مع سكاي واردز طيران الإمارات تأكيدا على التزام البنك بتحسين تجربة التعامل المصرفي لعملائه.