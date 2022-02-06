3.4 ملايين دينار قيمة 4 عمليات لـ «التأمينات».. اتسمت بالتوازن بين البيع والشراء

شريف حمدي



استهل كبار الملاك بالبـورصـــة الكـويتيــة تعاملات 2022 بعمليات بيع لافتة مقابل عمليات الشراء، وسجلت قيمة تعاملات الكبار قفزة 400% خلال تداولات الشهر الأول من 2022، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات الكبار بسوق الأسهم الكويتي 51.4 مليون دينار ارتفاعا من 8.6 ملايين دينار في يناير من العام الماضي، وتنوعت التعاملات ما بين بيع وشراء ودخول وتخارج.



وبدا جليا ان سبب هذه القفزة الكبيرة في قيمة تعاملات كبار ملاك، عمليتا بيع نفذتهما مجموعة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (شركة الخليج الوطنية القابضة) على أسهم شركة الاستثمارات الوطنية، الأولى بيع 6.6% من الأسهم بقيمة 12.9 مليون دينار، والثانية بيع 8% بقيمة 15.7 مليون دينار، بإجمالي بلغ 28.6 مليون دينار تشكل 55.6% من إجمالي القيمة.



ووفقا لإحصاء «الأنباء» الذي يعتمد على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات يناير الماضي تبين ما يلي:



٭ جرت التعاملات على اسهم 23 شركة موزعة على قطاعات السوق من خلال 33 عملية، مقابل التعامل على 13 شركة من خلال 23 عملية في الفترة المماثلة من 2021.



٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على أسهم 13 شركة مدرجة من خلال 16 عملية، وكانت بقيمة اجمالية 39.4 مليون دينار تشكل 76.7% من الإجمالي.



٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على أسهم 6 شركات من خلال 9 عمليات، وبلغت قيمتها الاجمالية 12مليون دينار تشكل 23.3% من الإجمالي.



٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات محدودة بدخول مستثمر في قائمة الكبار على شركة واحدة لتظهر حصته بأعلى من 5%، وهذه العملية تمت على اسهم الاستثمارات، إذ رفعت شركة ايجابي القابضة نسبة ملكيتها إلى 5.06% لتظهر ضمن قائمة كبار الملاك.



٭ نفذ كبار الملاك 3 عمليات تخارج خلال يناير الماضي من شركتين، الأولى لشركة اكتتاب القابضة ومجموعتها (شركة بترو للأعمال المتكاملة) حيث تخارجت من شركة جياد، وكانت تملك 6.65%، وأصبحت اقل من 5%، كما تخارجت مجموعة شركة مجموعة السلام القابضة (شركة ريفلكشن للتجارة العامة والمقاولات) من شركة جياد أيضا، وكانت تملك 20.57% قبل التخارج، فيما تخارجت مجموعة شركة جياد القابضة (شركة كلية مجان الجامعية) من شركة «المستثمرون» وكانت تملك 5% قبل التخارج.



٭ نفذت مؤسسة التأمينات الاجتماعية 4 عمليات خلال الشهر الماضي اتسمت بالتوازن بين البيع والشراء، وكانت بقيمة 3.4 ملايين دينار تشكل 6.6% من الاجمالي، حيث باعت في كل من «الكابلات» و«أسيكو» بقيمة 1.6 ملايين دينار، فيما اشترت في كل من بنك الكويت الدولي KIB و«أسيكو» بقيمة 1.8 مليون دينار.