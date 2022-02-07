أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية أن شركة نفط الكويت طلبت إصدار بعض الأوامر التغييرية لبعض العقود التي تنفذها الشركة، حيث طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة التمديد الأول لعقد إنشاء خط أنابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت المبرم مع شركة المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاولات الوكيل المحلي لشركة لارسن آند توبرو لمدة 215 يوما اعتبارا من تاريخ سبتمبر 2021 وحتى نهاية ابريل المقبل، وذلك دون زيادة على قيمة العقد.



وقالت المصادر ان شركة نفط الكويت قد منحت عقد المشروع في عام 2019 لشركة النفط والغاز الهندية لارسن آند توبرو وتبلغ قيمة المشروع 450 مليون دولار، وهو مشروع استراتيجي لتصدير الغاز من شمال الكويت إلى مصفاة ميناء الأحمدي.



وأشارت المصادر إلى ان «نفط الكويت» طلبت التمديد الزمني الاول لعقد توريد حاملات بطانات الحفر مع الخدمات المرتبطة بها للآبار العميقة المبرم مع مؤسسة سجا للتجارة العامه والمقاولات الوكيل المحلي للشركة المصنعة الأميركية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في شهر يونيو المقبل.



إلى ذلك، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت تعتزم طرح مناقصة استبدال نظام الهواء المضغوط الخاص بالآلات الدقيقة ولنظام هواء المنشأة في مراكز تجميع شرق الكويت وجنوب الكويت.



من جهة أخرى، ذكرت المصادر ان شركة البترول الوطنية طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة الاطلاع على التقرير الفني النهائي لمطابقة الشركات المراد التفاوض معها للشروط والمواصفات ونطاق الاعمال المطلوبة بشأن ممارسة توريد غاز النيتروجين عبر خطوط الأنابيب لمصافي الشركة وذلك مع شركتي التبريد والاكسجين المحدودة وشركة جوبكو لإنتاج الغازات الصناعية، وجاء رد «جهاز المناقصات» بأنه تم قبول العطاءين المقدمين من الشركتين والمضي قدما بتقديم العطاء المالي بعد التفاوض.



ووافق جهاز المناقصات لشركة البترول الوطنية على التمديد الثالث لعقد مناقصة صيانة وإصلاح صمامات التحكم مع توريد قطع الغيار اللازمة في المصافي الثلاث المبرم مع شركة المركز الكويتي لصيانة الحقول لمدة 12 شهرا مشهرة من تاريخ 3 فبراير الجاري حتى 2 فبراير 2023 بمبلغ إجمالي قدره 1.6 مليون دينار موزعة على النحو التالي: مصفاة الأحمدي بمبلغ 800 ألف دينار ومصفاة ميناء عبدالله بمبلغ 800 ألف دينار، وذلك لحين الانتهاء من طرح وترسية المناقصة الجديدة.