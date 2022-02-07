انطلاقا لاحتفالاتها بالأعياد الوطنية في شهر فبراير، فاجأت شركة الاتصالات الكويتية stc أهل مشرف من خلال التواجد في فرع جمعية مشرف من أجل توزيع الجوائز على المتسوقين عبر خدمة السيارات التي توفرها الجمعية.



وقالت stc في بيان لها، إن هذه المفاجأة تعد أول الأنشطة التي تطلقها الشركة احتفالا بالأعياد الوطنية، واعدة بالمزيد من الفعاليات التي تهدف الى نشر الفرحة والبهجة وإضفاء روح الأعياد الوطنية بين أهل الكويت والتي تندرج تحت شعار «فبراير وايد غير مع stc».



وأضافت ان العملاء الحاليين والجدد على موعد مع العديد من العروض الحصرية خلال شهر فبراير، ويمكن للراغبين في التعرف أكثر على تفاصيل العروض عبر زيارة مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي أو عبر تطبيق mystc، أو أي من افرع الشركة المنتشرة في جميع أرجاء الكويت.



وفي مبادرة مجتمعية هي الأولى خلال فبراير، تواجد فريق عمل العلاقات العامة في stc في جمعية مشرف من أجل مفاجأة الزوار، وإطلاق مسابقات للمعلومات العامة، حيث طرحوا عددا من الأسئلة على الرواد والمتسوقين عبر خدمة السيارات وقاموا بمنح الفائزين هدايا قيمة مقدمة من شركة stc.



هذا، وتعد خدمة السيارات أحد أحدث خدمات جمعية مشرف التي تدلل المتسوقين عبر توفير طلباتهم وهم داخل السيارة، مما يسهم كذلك في تقليل الازدحام داخل الجمعية بما يتماشى مع متطلبات التباعد الاجتماعي لمكافحة وباء كوفيد.



من جهتها، تقدمت دانة الجاسم مدير عام اتصال الشركات في stc بأرقى التهاني والتبريكات من أهل الكويت قيادة وشعبا وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة في عيدها الوطني ويوم التحرير يومي 25 و26، معربة عن تمنيات stc بدوام الفرح والسعادة والأمن والأمان بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وقالت: ترقبوا المزيد من المفاجآت والأنشطة والعروض الترويجية تحت شعار «فبراير وايد غير مع stc».

فنحن في stc نهدف دوما من خلال أنشطتنا المتنوعة الى إدخال البهجة الى القلوب سواء من خلال إطلاق الفعاليات أو المشاركة في المبادرات المجتمعية، ومن هذا المنطلق حرصنا على مشاركة جمعية مشرف في أول فعالية خلال شهر فبراير.