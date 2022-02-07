أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار، وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:



عيدان قطران يوسف، حسين سلمان القلاف، لجين محمد بارون، راشد محمود مجيد، محمد غازي العنزي.



بالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب.



وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.