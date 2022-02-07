ماجد العجيل: نمو الأرباح يعكس الأداء القوي للبنك ومرونته المؤسسية ونجاح نموذجه التشغيلي المستدام

مسعود حيات: البنك ملتزم بتعظيم القيمة للمساهمين وتقديم أفضل تجربة مصرفية من خلال التحول الرقمي

رائد الهقهق: رؤية البنك للمستقبل ترتكز بثبات على الابتكار والرقمنة والتميز في تقديم الخدمات المصرفية

الزيادة الناجحة لرأس المال ستساهم في تنفيذ إستراتيجية النمو وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين في المستقبل



أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021، حيث ارتفعت إيرادات مجموعة بنك برقان بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 234.7 مليون دينار، مدفوعة بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 46% على أساس سنوي، وواصل البنك بالتحكم في التكاليف بنجاح مسجلا نفقات تشغيلية بلغت 94.8 مليون دينار، بتراجع بنسبة 2% مقارنة بالسنة المالية 2020، وحقق البنك أرباحا تشغيلية بلغت 139.9 مليون دينار، ونموا ملحوظا بنسبة 21% على أساس سنوي، كما أعلن البنك عن انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 40.4% في 2021 مقارنة بـ45.7% في 2020.



وقال بنك برقان في بيان صحافي، إن البنك شهد تحسنا كبيرا في مقاييس جودة الأصول، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 4.2% في 2020 إلى 1.7% في 2021، وتحسن معدل تغطية القروض المتعثرة من 212.8% إلى 309.5% في الفترة نفسها، نتيجة لذلك، حقق البنك نموا في صافي أرباحه بنسبة 35% على أساس سنوي وبلغ صافي الدخل 45.4 مليون دينار للسنة المالية 2021.



وأشار البنك إلى ان مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 فلوس للسهم وأسهم منحة بواقع 5%.



عام إيجابي



وتعليقا على أداء البنك، صرح رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بنك برقان ماجد عيسى العجيل: «كان 2021 عاما إيجابيا على الرغم من التحديات التي مازالت تواجه اقتصادات العالم مع استمرار انتشار الجائحة، وقد نجح القطاع المصرفي في التكيف مع الوضع الجديد مع زيادة الرقمنة والاعتماد بشكل أكبر على أحدث التكنولوجيات في العمليات والخدمات المصرفية».



وأضاف العجيل: «يعكس صافي الدخل القوي الذي بلغ 45.4 مليون دينار، ونسبة النمو التي وصلت إلى 35% خلال السنة المالية 2021، الأداء القوي لبنك برقان الذي يظهر مرونته المؤسسية، ويؤكد نجاح نموذجه التشغيلي المستدام، وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على تحسين العوائد للمساهمين، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5 فلوس للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع 5%، وسوف تساهم الزيادة الناجحة في رأس المال في دفع تنفيذ استراتيجية النمو وتمكننا من تحقيق قيمة مضافة أكبر للمساهمين في المستقبل».



واختتم العجيل قائلا: «لقد حققنا في 2021 تقدما كبيرا في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز مختلف خدمات وعمليات البنك، ودعم التزامنا بتقديم تجربة مصرفية شاملة ومتميزة لعملائنا.

وأود أن أعبر عن امتناني الكبير لجهود وتفاني الإدارة التنفيذية للمجموعة والموظفين وكذلك لمساهمينا وعملائنا على مساندتهم ووفائهم، كما أتوجه بجزيل الشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال أيضا على دعمهما الثابت الذي يساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».



نمو إيجابي وأداء مرن



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مسعود حيات: «يأتي الأداء المرن والنمو الإيجابي لهذا العام نتيجة طبيعية لالتزامنا بتطبيق استراتيجيتنا طويلة الأمد التي تهدف إلى التركيز على تعظيم القيمة للمساهمين وتقديم أفضل تجربة مصرفية آمنة ومريحة من خلال التحول الرقمي وزيادة تعزيز المواهب والثقافة التنظيمية لدى المجموعة إضافة إلى تثبيت الاستدامة كركيزة استراتيجية. وتؤكد النتائج مكانة مجموعة بنك برقان القوية محليا وفي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.



وأضاف حيات: «سوف نستمر في استثمار مواردنا لتقديم حلول مصرفية شاملة مصممة للاستجابة لاحتياجات العملاء وفقا لفهم عميق لمتطلبات وتغيرات السوق.

ونحن على ثقة بأننا على الطريق الصحيح لتوسيع أعمالنا وتعزيز مكانتنا محليا وإقليميا والوصول إلى أهداف النمو التي نطمح إليها من أجل تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا وزيادة العائد لمساهمينا».



المحرك الرئيسي للنجاح



بدوره، قال نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت، رائد الهقهق إن بنك برقان حافظ على التزامه بتطبيق تدابير صارمة لحماية سلامة وصحة موظفيه وعملائه في ظل استمرار انتشار الجائحة، مع الحرص على تقديم خدمات عالية المستوى دون انقطاع عبر فروع البنك والقنوات الرقمية المتنوعة».



وأكد الهقهق ان الأداء القوي للبنك يرجع إلى حد كبير إلى الجهود التي يبذلها موظفونا وإلى تميزهم، وهم بلا شك المحرك الرئيسي لنجاحنا، لذلك سوف نواصل التزامنا بالاستثمار في دعم نموهم وتطورهم، مشيرا إلى أن رؤية البنك للمستقبل ترتكز بثبات على الابتكار والرقمنة والتميز في تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية، ونحن على ثقة من أن بنك برقان سيعزز مكانته أكثر في الكويت والأسواق الدولية كإحدى المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات مصرفية ومالية من أعلى مستوى».



تجدر الإشارة الى ان مجموعة بنك برقان قامت بزيادة رأسمالها بنحو 71.25 مليون دينار بعد الاكتتاب الذي طرحت فيه 375 مليون سهم. وتم اختتام الاكتتاب في الأسهم المطروحة في 21 ديسمبر بمستوى تغطية بلغ +225% وهو ما يعكس الاستجابة القوية للسوق والإقبال الكبير على أسهم البنك.

وقد مكن نجاح الاكتتاب البنك من تحسين رأس المال التنظيمي مع نسبة CET1 وصلت 11.4% ومعدل كفاية رأس المال بلغ 17.5%.