1490 ديناراً متوسط رواتب المواطنين.. و331 للوافدين في سبتمبر2021

1363 ديناراً متوسط رواتب الكويتيين.. و273 للمقيمين في سبتمبر 2015





كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن متوسط مرتبات المقيمين شهدت معدلات زيادة أكبر من المواطنين خلال آخر 6 سنوات على الرغم من ارتفاع قيمة مرتبات الكويتيين على غير الكويتيين بنسبة كبيرة، وأظهرت البيانات أن متوسط راتب المواطن ارتفع منذ 2015 حتى 2021 بنحو 9.3% مقارنة بمعدل زيادة بلغ 21% للمقيمين.



وكشفت بيانات سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن متوسط رواتب المواطنين ارتفع أكثر من 9.3% بما قيمته 127 دينارا خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغ بنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته 1490 دينارا مقارنة بـ1363 دينارا عن الفترة ذاتها من 2015.



وتفصيليا، شهدت رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعات أكبر من نظرائهم في القطاع الحكومي بفارق إيجابي يصل إلى 16%، وذلك على الرغم من ارتفاع رواتب موظفي الدولة.



وارتفع متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 6% بما قيمته 86 دينارا ليبلغ 1539 دينارا بنهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ 1453 دينارا عن الفترة ذاتها من 2015.



وزاد متوسط رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 22% بما قيمته 229 دينارا في آخر 6 سنوات مسجلة 1252 دينارا بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 1023 دينارا بنهاية سبتمبر 2015.



ولجهة رواتب الوافدين، فقد شهدت زيادة بمعدلات تتجاوز 21% بما قيمته 58 دينارا خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغ متوسط راتب الوافد في الكويت في 30 سبتمبر 2021 نحو 331 دينارا مقارنة بـ 273 دينارا عن الفترة ذاتها من العام 2015.



وتشير تفاصيل متوسط الرواتب إلى ان المقيمين العاملين في القطاع الحكومي ارتفعت رواتبهم بـ 7.4% بما قيمته 51 دينارا خلال آخر 6 سنوات لتسجل 732 دينارا بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 681 دينارا بنهاية سبتمبر من العام 2015.

وارتفعت رواتب المقيمين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 24.4% بما قيمته 61 دينارا، لتصل إلى 311 دينارا بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 250 دينارا في نهاية سبتمبر 2015.