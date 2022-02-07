بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وللشعب المغربي الشقيق ولأسرة الطفل ريان خالد أورام الذي توفي إثر سقوطه في إحدى الآبار بمدينة شفشاون في شمالي المغرب، مشيرا سموه إلى أن هذا الحادث الأليم قد أوقع الحزن والأسى في قلوب الجميع سواء في المملكة المغربية الشقيقة أو خارجها، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته وللشعب المغربي الشقيق ولأسرة الطفل ريان خالد أورام الذي توفي إثر سقوطه في إحدى الآبار بمدينة شفشاون في شمالي المغرب، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.