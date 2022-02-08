وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قال في مقدمته: صدر القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر متضمنا الضوابط والأحكام الخاصة بإصدار وثائق السفر للمواطنين وشروط وضوابط وإجراءات الحصول عليها وشكل جوازات السفر بأنواعها، والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه،



وتحقيقا لضمان سلامة جوازات السفر تضمن نظام إصدارها تزويدها بشريحة بيان إلكتروني تتحقق فيها صحة الجواز وقانونية حمله للصادر له.



وطالب النائب بدر الحميدي في سؤاله الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور بتزويده وإفادته بالتالي:



1- كم عدد جوازات السفر الرقمية الإلكترونية الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية للمواطنين بأنواعها الـ 3 مع تزويدي ببيان للمزود منها بالشريحة الإلكترونية؟



2- كم عدد المواطنين الذين لم يستخرجوا جوازات سفر رقمية إلكترونية؟



3- كم عدد ملفات الجنسية للمواطنين الكويتيين التي صدرت منذ عام 1990 وعدد الملفات التي تمت منذ عام 1990 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بإحصائية بعدد كل من الذكور والإناث، مع توضيح من منحت لهم ملفات لمن بلغ منهم 18 سنة وما بعدها، وتلك التي صرفت لمن سنهم أقل من 18 سنة.